«Молодежка ОНФ» в РТ: Татарстанцы близко знакомы с крымчанами и всегда их поддержат

Возвращение Крыма в родную гавань – Россию – является радостным событием для каждого жителя Татарстана. В любой ситуации республика готова оказать поддержку жителям полуострова вместе со всей страной. Об этом в рамках прошедшей в Казани акции, посвященной воссоединению Крыма с Россией, рассказал региональный координатор «Молодежки ОНФ» в Татарстане Дамир Нургалиев.

Он отметил, что сегодняшние торжества – радость для каждого жителя Татарстана. В недавнем прошлом республика вместе со всей страной помогала крымчанам преодолеть последствия природной стихии, в частности из Татарстана была направлена команда волонтеров для помощи жителям полуострова.

«Именно тогда мы близко познакомились с жителями Крыма, познакомились с крымскими татарами, их обычаями и традициями. В настоящее же время мы продолжаем работать в рамках гуманитарного штаба, чтобы уже в понедельник отправить вторую партию с гуманитарной помощью жителям ДНР и ЛНР», – рассказал Дамир Нургалиев.

По словам представителя татарстанского отделения «Молодежки ОНФ», республика направит нуждающимся жителям ДНР и ЛНР самые разнообразные продукты, в том числе детское питание и необходимые бытовые средства.

