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«Молодежка ОНФ» в РТ передаст бойцам в зоне СВО письма от татарстанских детей
В следующий понедельник активисты «Молодежки ОНФ» отправятся с гуманитарной миссией в зону проведения СВО. Они посетят Мариуполь, Волноваху и Лисичанск. Молодые люди передадут бойцам гуманитарную помощь, а также письма, которые написали школьники. Об этом «Татар-информу» рассказал руководитель регионального крыла организации Дамир Нургалиев.
«Молодежка народного фронта в следующий понедельник выезжает к бойцам из Татарстана. Половина груза занимают письма от детей республики, которые самостоятельно их пишут и приносят к нам в офис с просьбой передать нашим защитникам», — отметил он.
Он подчеркнул, что эта поездка будет приурочена к празднованию Дня защитника Отечества. По словам Нургалиева, в последние годы, в том числе для молодежи, этот праздник принял особое значение.
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