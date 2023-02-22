«Молодежка ОНФ» в РТ передаст бойцам в зоне СВО письма от татарстанских детей

В следующий понедельник активисты «Молодежки ОНФ» отправятся с гуманитарной миссией в зону проведения СВО. Они посетят Мариуполь, Волноваху и Лисичанск. Молодые люди передадут бойцам гуманитарную помощь, а также письма, которые написали школьники. Об этом «Татар-информу» рассказал руководитель регионального крыла организации Дамир Нургалиев.

«Молодежка народного фронта в следующий понедельник выезжает к бойцам из Татарстана. Половина груза занимают письма от детей республики, которые самостоятельно их пишут и приносят к нам в офис с просьбой передать нашим защитникам», — отметил он.

Он подчеркнул, что эта поездка будет приурочена к празднованию Дня защитника Отечества. По словам Нургалиева, в последние годы, в том числе для молодежи, этот праздник принял особое значение.