Молодежка «Ак Барса» выйдет в финал Кубка Харламова, если обыграет «СКА-1946» в Питере

«Ирбис» сегодня проведет решающий пятый матч полуфинальной серии плей-офф МХЛ. Казанская команда впервые в своей истории выйдет в финал Кубка Харламова, если обыграет в Санкт-Петербурге местный «СКА-1946». Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

После сыгранных четырех матчей счет в серии равный: 2–2. Напомним, что «Ирбис» является молодежной командой «Ак Барса».

Накануне «Ирбис» отправился в Санкт-Петербург. Главный тренер команды Артем Анисимов взял на выезд 25 хоккеистов:

Вратари: Артур Ахтямов, Михаил Никитин, Вячеслав Пекса;

Защитники: Всеволод Альметкин, Максуд Валеев, Никита Евсеев, Данила Истомин, Адель Курбанов, Александр Любчич, Адель Сафин, Владислав Топорков, Руслан Фазлеев;

Нападающие: Максим Быков, Данил Григорьев, Тимур Закиров, Радэль Замалтдинов, Дмитрий Кателевский, Олег Качеловский, Александр Квартальнов, Денис Комков, Иван Меховов, Кирилл Мухин, Нассер Субхи, Семен Терехов, Максим Цаплин.