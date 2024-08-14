Молодежи Татарстана расскажут о выборах и возможностях самореализации

С 15 августа по 5 сентября по 20 районам Татарстана проедет молодежный автобус «Мин. Син. Татарстан». Проект запущен региональным отделением «Единой России», сообщает пресс-служба партии.

Участники проекта проведут мероприятия, направленные на повышение гражданской активности молодежи, а также расскажут о предстоящих избирательных процессах в этом году. Так, руководитель Татарстанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов, заместитель председателя Молодежного парламента Татарстана Диляра Шувалова и активисты МГЕР разъяснят участникам встреч меры государственной поддежки, подскажут, как лично поучаствовать в развитии родного края.

Кроме того, запланированы соревнования между молодежными командами. Им предстоит ответить на вопросы по истории Татарстана, принять участие в мастер-классе по самореализации, рассказать, каким они видят будущее своего района, а также заняться медиапродвижением.

Первыми городами, которые посетит молодежный автобус «Мин. Син. Татарстан», станут Бугульма и Альметьевск. В Бугульме мероприятие запланировано на 15 августа — оно состоится на площади Дома техники в 11.30. В Альметьевск представители партии прибудут в этот же день. Встреча с молодежью состоится в 16.30 в парке культуры и отдыха на улице Радищева.

8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек.