Молодежи Татарстана расскажут о современном искусстве и креативном бизнесе

Пресс-служба Минмолодежи РТ

С 28 по 29 августа в Казани пройдет фестиваль «Город — RE’ACTOR». Эксперты в области современного искусства и креативного бизнеса проведут в его рамках пять дискуссий, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Мы сформировали дискуссионный блок фестиваля таким образом, чтобы эксперты с кейсами федерального уровня пересеклись с экспертами, которые создали успешные проекты на локальном уровне. Хотелось бы, чтобы такой обмен опытом позволил вывести местный рынок креативных индустрий на качественно новый этап развития», — прокомментировал эти планы руководитель региональной сети арт-резиденций RE’ACTOR Олег Федоров.

По итогам дискуссий должны сформироваться механизмы, решения и связи, которые помогут создать условия для развития молодых творческих деятелей и становления креативной экономики в регионе. Послушать их можно будет в залах Национальной библиотеки РТ. Вход свободный, однако необходима предварительная регистрация.

В частности, 28 августа в 14.00 для интересующихся в одном из залов Нацбиблиотеки пройдет обсуждение «Как интерпретировать современное искусство: профессионалы и дилетанты». Спикерами выступят основатель и ведущий YouTube-проекта ARTпатруль Юрий Омельченко, сооснователь биеннале уличного искусства «Артмоссфера» Сабина Чагина и сооснователь Центра современной культуры «Смена» Роберт Хасанов.

В это же время, 28 августа в 14.00, на летней террасе Национальной библиотеки объяснят, «как отслеживать и переосмыслять глобальные тренды». Спикеры — основательница Outlaw Moscow Диляра Минрахманова, главный редактор MCMAG.RU Гузель Гайниева, главный редактор интернет-журнала Enter Данил Губайдуллин, главный редактор интернет-журнала Makers of Siberia Лена Нагаева, музыкальный редактор интернет-журнала Makers of Siberia Сергей Мезенов и CEO Outpac Леня Борисов.

В этот же день, но позднее, в 15.30, на летней террасе пройдет дискуссия «Концептуальность местных проектов. Эстетика в локальности». Экспертами выступят историк моды и искусств Вика Чума Вечеринка, CEO Outpac Леня Борисов, сооснователь Chalbar и Bazzar Донат Мухаметшин, основатель арт-пространства WERK Руслан Чижов, соорганизатор FACES&LACES Дмитрий Оскес.

На следующий день, 29 августа, в 12.00 в концертном зале пройдет дискуссия о музыкальной и фестивальной индустрии, посвященная «адаптации с реалиями и возможностям для развития». В ней примут участие продюсер фестиваля «Дикая мята» Андрей Клюкин, соорганизатор фестивалей «Боль», Moscow Music Week и AWAZ Степан Казарьян, продюсер фестиваля новой татарской культуры TAT CULT FEST, соучредитель creeptone media Адель Таккезе.

Помимо дискуссионной программы, на фестивале будет представлен большой образовательный блок, мастер-классы, выставки, маркет, а также музыкальная программа, хедлайнером которой выступит группа Ильи Найшуллера Biting Elbows.