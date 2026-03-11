Молодежи Татарстана расскажут о федеральных грантах и возможностях в прямом эфире

Минмолодежи Татарстана 11 марта проведет прямой эфир, посвященный федеральным грантам и возможностям участия в форумах Росмолодежи. Участники трансляции смогут узнать о старте конкурса «Росмолодежь.Гранты 1 сезон», особенностях подачи заявок и возможностях получения грантовой поддержки для реализации молодежных проектов.

Прямой эфир начнется в 15:00 и пройдет в официальном сообществе Министерства по делам молодежи Республики Татарстан во «ВКонтакте».

Модератором эфира выступит руководитель АНО «Татарстан – территория возможностей» Камол Бобохонов. Спикерами станут министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров, амбассадор «Росмолодежь.Гранты» Регина Шигапова, эксперт грантового конкурса Екатерина Сенченкова, а также победитель грантового конкурса «Росмолодежь.Гранты» Всероссийского молодежного форума «Острова» Руслан Мисбахов.

В ходе эфира министр Азат Кадыров расскажет об итогах участия молодежи Татарстана в федеральных грантовых конкурсах в 2025 году, действующих механизмах грантовой поддержки и возможностях участия в форумах Росмолодежи.

Участникам подробно объяснят сроки и особенности подачи заявок на конкурс «Росмолодежь.Гранты 1 сезон», разберут критерии оценки проектов и наиболее распространенные ошибки при подготовке заявок. Победитель грантового конкурса поделится собственным опытом участия и даст советы начинающим авторам социальных проектов. В рамках эфира также будут освещены форумы Росмолодежи, где молодые люди могут представить свои проекты и получить грантовую поддержку.

Зрители трансляции смогут задать вопросы спикерам в комментариях во время эфира. К обсуждению также подключатся молодежные площадки муниципальных образований Татарстана.