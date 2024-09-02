Молодежи Татарстана рассказали о навыках командной работы и разрешения конфликтов

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

С молодежью Мензелинского и Тукаевского районов встретились участники автобусного марафона «Мин. Син. Татарстан». Для школьников, студентов, представителей молодежных движений и рабочей молодежи провели интеллектуальные игры, командные соревнования и задали задачи, посвященные истории республики, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

«Цель наших мероприятий — помочь молодежи развить навыки командной работы и разрешения конфликтов, которые пригодятся не только в обычной жизни, но и в профессиональной деятельности. Важно воспитывать активных граждан, готовых участвовать в общественной и политической жизни», — заявили организаторы события.

В Тукаевском районе встреча состоялась в поселке Новый, а в Мензелинске — на Октябрьской площади.

Участники мероприятия смогли поделиться с гостями своим видением дальнейшего развития районов. Их предложения лягут в основу различных социальных проектов. Так, к примеру, были выдвинуты идеи о создании новых IT-парков, парков аттракционов, глэмпинга, музея и горнолыжного комплекса.

По мнению педагога-организатора школы №2 Мензелинска Алины Уржумовой, такие мероприятия важны для жителей поселков и небольших городов. Они позволяют включить сельскую молодежь в политическую, социальную и экономическую жизнь Татарстана.

«Подобные мероприятия помогают выбрать правильный путь, решение в жизни», — уверена она.

Помимо этого, участникам встреч рассказали об особенностях избирательной системы России. «Молодежь должна активно участвовать в выборах: это говорит об активной гражданской позиции, о небезразличии к судьбе страны. От мнения каждого из нас зависит будущее Родины», — уверен заместитель директора мензелинского молодежного центра «Ялкын» Евгений Вахнин.

Марафон «Мин. Син. Татарстан» проводится с 15 августа по 5 сентября. За это время брендированный автобус побывает в 20 районах РТ. Проект нацелен на повышение гражданской активности и информирование о предстоящих выборах.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.