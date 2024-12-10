Молодежи РТ предложили начать планировать год на форуме «Наш Татарстан»

С 11 по 14 декабря в казанском IT-парке имени Башира Рамеева пройдет Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан». На мероприятии подведут итоги работы молодежных проектов, проведут награждение отличившихся. Также участников ожидают различные активности, анонсировал глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.

«Участниками могут стать все желающие, — заявил министр. — Таким образом, создаем возможности для каждого на одной площадке познакомиться с разными молодежными направлениями, участвовать в активностях и начать уже планировать свой новый год».

Форум соберет представителей различных сфер молодежной политики. Он организуется с 2010 года и за эти годы превратился в уникальную площадку для общения молодежи, поддержки ее проектов и идей. Задачи мероприятия соответствуют целям национального проекта «Образование».

Для участников события подготовили крупные добровольческие, межнациональные, патриотические и студенческие конкурсы, проекты и премии, которые проводятся при поддержке Минмолодежи Татарстана. Также предусмотрены образовательная программа, мастер-классы по медиапродвижению, выставка лучших молодежных инициатив.

Планируется гала-концерт Республиканского межвузовского фестиваля «День иностранного студента», церемония закрытия Республиканского конкурса театральных постановок «ПроFeelArt», открытый форум по цифровой грамотности и республиканский семинар секретарей антитеррористической комиссии, мастер-классы для участников премии «Студент года Республики Татарстан» и другие активности.

Также участники смогут пообщаться с министром по делам молодежи Татарстана Ринатом Садыковым, принять участие в запуске волонтерского корпуса к 80-летию Победы и в выборах руководителя регионального отделения движения «Волонтеров Победы»

Отдельной площадкой станет «Форум победителей», где соберутся победители грантовых конкурсов, лучшие участники летней форумной кампании этого года и те, кто только планирует реализовывать свои проекты в 2025 году.

Ознакомиться с программой форума и пройти предварительную регистрацию можно по ссылке.