Общество 19 ноября 2025 17:08

«Церковь, дом, семья»: Милонов поделился, как молодежи грамотно планировать будущее

Фото: партия «Единая Россия»

Молодежи следует планировать свое будущее правильно, а именно прогнозировать свои шаги, исходя из реальных возможностей. Таким мнением с корреспондентом «Татар-информа» поделился зампред комитета ГД по защите семьи Виталий Милонов.

Ранее кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Павел Сушко сообщал в эфире «Говорит Москва», что 35% молодежи испытывают трудности с планированием будущего.

«Если ты планируешь свое будущее неправильно, то ты начинаешь впадать в неудачные варианты. Из-за этого и происходит растерянность. Нужно планировать свое будущее правильно, основываться на правильных приоритетах, и тогда все будет хорошо. Когда же молодежь насмотрится киношек и начинает думать, что они станут крипто-менеджерами с доходом в 1 млрд долларов, а по-другому жить не хотят – это не планирование, а фантазии. Планирование – это прогнозирование шагов, основываясь на своих реальных возможностях. Правильное планирование – это церковь, дом, семья и дети, вот тогда все срастется. Если чего-то нет в этой цепочке, то все будет рассыпаться», – сказал парламентарий.

#молодежь #Виталий Милонов #Депутаты Госдумы
