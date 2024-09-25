Молодежи БРИКС в Казани предложили создать единую цифровую правовую систему

Становится насущным вопрос создания единой цифровой международной системы права, именно к ее созданию необходимо привлечь молодежь стран БРИКС. С такой идеей в видеообращении на форуме молодых лидеров государств объединения выступил бывший заместитель Председателя Правительства России, один из авторов Конституции РФ Сергей Шахрай.

«Я бы хотел привлечь молодежь БРИКС к одной глобальной задаче. Мы хотим научить всех юристов современного мира говорить на одном языке. Представители разных правовых семей думают и решают вопросы по-разному. Углубление таких объединений, как БРИКС, неизбежно ведёт к конвергенции правовых систем. Уверен, что разные языки права могут быть объедены на единой правовой платформе», - заявил спикер.

По его мнению, основой для такой системы может стать Китай, который обладает системой, объединяющей нормы традиционного китайского права и современного законодательства.