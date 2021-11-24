Молодежь в Казани стала дольше говорить по телефону и чаще сидеть в интернете

Сервис билайн.аналитика проанализировал, как за последний год трансформировались цифровые привычки казанцев в возрастных категориях до 25 лет и от 25 до 35 лет. Эксперты выяснили, как изменилась длительность общения по мобильной связи, определили динамику потребления интернет-трафика, а также узнали, какая модель телефона наиболее популярна у молодежи.

В среднем у жителей Казани в возрасте до 35 лет за последний год (с 1 октября 2020 года) длительность звонков выросла на 29,5%, а рост потребления мобильного интернета составил 36,1%. Между тем, звонки по телефону преимущественно выбирают женщины, тогда как мужчины чаще выходят в сеть.

Кроме того, клиенты Билайн до 25 лет в Казани стали больше пользоваться мобильным интернетом на 49,3%, а длительность голосовых вызовов увеличилась на 63,3%. Среди людей в возрастной категории от 25 до 35 лет мобильный интернет стал популярнее на 34,3%, в то время как длительность звонков выросла на 27,1%.

При этом Казань стала одним из пяти российских городов, в которых наблюдается как наибольший рост количества звонков и длительности разговоров, так и наибольший скачок трафика мобильного интернета среди молодежи.

Топ популярных сервисов, на которые люди в возрасте 25-35 лет тратят мобильный интернет-трафик, выглядит так:

Веб-браузинг;

Приложения «Яндекса» (карты, такси и проч.);

WhatsApp;

YouTube;

Facebook;

Mail.ru;

«ВКонтакте»;

TikTok;

«Одноклассники»;

Instagram.

Клиенты Билайн в возрасте до 25 лет предпочитают следующие интернет-сервисы:

Веб-браузинг;

Приложения «Яндекса» (карты, такси и проч.);

YouTube;

WhatsApp;

Facebook;

«ВКонтакте»;

TikTok;

Instagram;

Telegram;

Google Play.

Стоит отметить, что абоненты Билайна на тарифе «Твое решение» могут выбрать объемы пакетов минут и Гб с учетом собственного потребления, а также активировать дополнительные опции, позволяющие еще больше настроить тариф под свои индивидуальные потребности. Например, дополнительно подключить безлимитный трафик на социальные сети, видео- и музыкальные стриминговые сервисы, в том числе отдельно на каждый сервис.

Топ-10 самых популярных девайсов среди людей до 35 лет в Казани представлен следующими устройствами: