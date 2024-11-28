Молодежь Татарстана запустила медиаплатформу о работе госслужащих. Медиаплатформа «Вверх!» – это круглогодичный медиапроект, на котором можно найти полезные видеоролики самых разных форматов: от прямых разговоров с замминистров РТ до обучающих вебинаров.

Как сообщают организаторы, проект дает возможность для самореализации молодежи, которая интересуется госслужбой и соответствует целям национального проекта «Образование».

В 2024 году при поддержке Федерального агентства «Росмолодежь» и Минмолодежи РТ вышел новый спецвыпуск для платформы под названием «Прямой разговор». В рамках спецвыпуска можно посмотреть серию видеороликов, где представители министерств и ведомств Татарстана отвечают на удобные и не очень удобные вопросы о своей деятельности, государственной гражданской службе и различный общественных сферах в целом. На данный момент общий охват роликов уже составил свыше 80 тыс. просмотров.

Зарегистрироваться на медиаплатформе и получить доступ ко всей базе знаний можно по ссылке .

«На медиаплатформе “Вверх!” можно не только найти интервью с теми, кто стоит у руля государственной гражданской службы на простом и молодежном языке, но и посмотреть вебинары, посвященные деловой переписке, работе в текстовых редакторах и освоению базовых навыков для госслужащих, а также выполнить задания для практического закрепления знаний», - отметила президент Академии творческой молодежи РТ Алена Бакирова.

Платформа также способствует практике прохождения конкурсных заданий на вступление в кадровый резерв Республики Татарстан.

В рамках экспертной поддержки медиаплатформы «Вверх!» выступили представители Департамента госслужбы и кадров при Раисе РТ, а также представители министерств и ведомств республики.

Проект реализуется Академией творческой молодежи РТ при поддержке Минмолодежи РТ.