Молодежь РТ заняла первое место в общем зачете Всероссийской студвесны среди вузов

Студенты вузов Татарстана стали лучшими на фестивале «Российская студенческая весна» в Перми среди 85 регионов страны. Республика Татарстан заняла первое место в общем зачете и второе — в направлении «Региональная программа». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Студенты из Татарстана в очередной раз заняли высокое место на Всероссийском фестивале „Студенческая весна“. Победа в этом конкурсе — это результат большой работы команд вузов, ректоров и, конечно, самих инициативных молодых людей. Гордимся и поздравляем наших победителей. Проект традиционно выступает крупнейшей площадкой для реализации творческих идей», — отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

По результатам XXXI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» Татарстан выиграл 22 награды в направлениях «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео», «Арт», «Региональная программа» и «Общий зачет».

XXXI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» образовательных организаций высшего образования проходит в Перми с 26 мая по 1 июня. Участниками стали 3,5 тыс. студентов изо всех уголков страны. В рядах делегации Республики Татарстан собрались 96 талантливых участников из десяти вузов.