Молодежь Татарстана выиграла более 33,5 млн рублей грантов на конкурсе Росмолодежи

Завершился первый сезон грантового конкурса Росмолодежи для физических лиц. Поддержку получили свыше 1 тыс. проектов, из них 42 инициативы от молодежи Татарстана. Они выиграли более 33,5 млн рублей, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Грантовый конкурс Росмолодежи для физических лиц – важная мера поддержки для молодежи. В Татарстане это понимают, поэтому молодежью нашей республики было представлено огромное количество интересных и актуальных инициатив, направленных на социальную, творческую и профессиональную самореализацию. И мы видим, что инициативы наших молодых людей получают отклик. 42 проекта по разным направлениям получили поддержку на общую сумму более 33,5 млн рублей», - отметил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Конкурс проводился по 15 номинациям: «Создавай возможности», «Развивай среду», «Объединяй», «Защищай», «Стирай границы», «Сохраняй природу», «Двигай сообщества», «Вдохновляй», «Береги», «Открывай страну», «Будь здоров», «Помни», «Расскажи о главном», «#МЫВМЕСТЕ», «Ты не один».

Всего было подано более 14 тыс. заявок от молодежи 85 регионов страны. Среди татарстанских наибольшее количество проектов, получивших поддержку, были поданы по номинациям «Создавай возможности» и «Помни» (по 10 проектов), «Двигай сообщества» (5 проектов) и «Сохраняй природу» (4 проекта).

Среди инициатив татарстанской молодежи наибольшую поддержку получили проекты: детский фестиваль уличной культуры «EXTREME CHILD», просветительский онлайн-курс «Школа лесных волонтеров», авиационно-космический фестиваль «На крыльях Победы», work-тур «Работа молодым», проект по профилактике вовлечения студенческой молодежи в деструктивные организации и другие.