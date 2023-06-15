Молодежь Татарстана выиграла более 17 млн рублей на федеральном конкурсе грантов

По итогам первого сезона конкурса «Росмолодежь.Гранты» оказались поддержаны 33 проекта из Татарстана на общую сумму свыше 17 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Одна из главных задач молодежной политики у нас в республике и в стране в целом — это создание возможностей для самореализации молодежи. По итогам первого сезона конкурса грантов Росмолодежи мы видим, что инициативные ребята из Татарстана могут получить поддержку и на федеральном уровне», — отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Эти выигранные 17 млн пойдут на реализацию социально значимых проектов, которые сделают Татарстан еще более привлекательным для молодежи», — добавил он.

Всего от Татарстана на конкурс «Росмолодежь.Гранты» было продано свыше 340 заявок, уточнили в профильном министерстве.