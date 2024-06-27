Молодежь Татарстана вошла в топ-10 по привлечению грантов для физлиц

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Молодые люди из Татарстана выиграли 21,5 млн рублей на реализацию 36 социально значимых проектов в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов физических лиц «Росмолодежь. Гранты 1 сезон», организованного Федеральным агентством по делам молодежи. Республика оказалась в топе-10 регионов по объему привлеченных средств, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

В частности, Тимур Хабиров выиграл 997 050 рублей на проведение фиджитал-игр студенческих отрядов ПФО «Реальность будущего» в номинации #создавай_возможности.

В свою очередь Виктория Шумейко получит 418 320 рублей на организацию деловой игры «Бизнес на одном листе», а Тимур Тулбаев — 322 676 рублей на проведение фестиваля языков и культур «ИнЯз» в рамках номинации #объединяй.

«Лето — это то время, когда активно проходят различные грантовые конкурсы и форумные кампании. Вместе с нашими коллегами из общественной молодежной организации „Татарстан — территория возможностей“ мы тщательно отбираем и готовим каждого участника», — заметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«У молодежи республики есть возможность получить консультацию при написании грантов. Благодаря этому каждый раз мы показываем хорошие результаты. Сейчас от победителей требуется качественное исполнение всех требований и реализации проектов. Мы со своей стороны всегда поддерживали и продолжим их поддерживать во время реализации», — заверил он.