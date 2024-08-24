Молодежь Татарстана участвует в Российско-Китайском молодежном форуме

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

В Саратовском академическом театре юного зрителя состоялась торжественная церемония открытия IX Российско-Китайского молодежного форума в формате «Волга-Янцзы». Участниками мероприятия стали более 300 представителей студенческой молодежи из вузов Приволжского федерального округа и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы КНР (Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань) и города центрального подчинения Чунцин. Татарстан представляют десять студентов Казанского федерального университета.

Договоренность о его проведении была достигнута в ходе четвертого заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в ноябре прошлого года в Наньчане под сопредседательством полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова и заместителя Премьера Госсовета КНР Чжана Гоцина, сообщает пресс-служба полпреда.

«Для молодежной политики Республики Татарстан международная молодежная повестка — это традиционно приоритетное направление. От дружбы, взаимопонимания и сотрудничества молодежи разных стран зависит будущее всего мира. Республика традиционно выступает одним лидеров среди регионов России в реализации международных проектов для молодежи, развития молодежного международного сотрудничества», — подчеркнул министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

От имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова участников, организаторов и гостей форума поприветствовал его заместитель Олег Машковцев.

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

«Одним из основных направлений гуманитарного сотрудничества между регионами Приволжского федерального округа Российской Федерации и провинциями верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики является проведение совместных мероприятий в сфере молодежной политики. Дружба и взаимное уважение молодежи — залог прочных отношений между нашими странами. Именно поэтому с 2014 года для талантливых, энергичных и целеустремленных представителей студенческой молодежи мы регулярно организуем Российско-Китайский молодежный форум», — заметил чиновник.

К участникам форума обратился и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. «Это большая честь для нас —принимать в Саратовской области столько талантливой молодежи. Хотел бы поблагодарить полпредство и лично Игоря Анатольевича Комарова за эту возможность. Партнерские отношения между Саратовской областью и Китаем укрепляются, развиваются двусторонние образовательные программы. Нам есть чем поделиться и есть чему поучиться друг у друга. И этот форум — лучшее тому подтверждение», — сказал он.

Молодежный Форум «Волга-Янцзы» предоставляет участникам возможность не только познакомиться с культурой и традициями России и Китая, но и обсудить совместные проекты, сохранить и наметить пути сотрудничества в самых разных сферах.

В этом году форум приурочен к 75-летней годовщине установления российско-китайских дипломатических отношений. Поэтому его программа посвящена вопросам сохранения и укрепления традиционных российских и китайских духовно-нравственных ценностей.

Фото: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО

Перед торжественной церемонией открытия форума в саратовском Парке Победы состоялось возложение цветов к Вечному огню, который зажжен в память о павших в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Почетные гости, руководители делегаций ПФО и провинций Китая, представители органов власти Саратовской области почтили память всех жертв войны минутой молчания.

IX Российско-Китайский молодежный форум в формате «Волга-Янцзы» продлится пять дней. Молодые люди будут дискутировать об инновационном развитии двух стран, участвовать в образовательных и спортивных мероприятиях, посещать популярные туристические места Саратовской области.

Делегаты форума обсудят возможности международного сотрудничества в рамках панельной дискуссии на тему «Молодежь России и Китая. Векторы развития молодежной политики двух стран», а также дискуссионных сессий «Развитие российско-китайского межвузовского научно-образовательного сотрудничества в формате „Волга-Янцзы“», «Фиджитал технологии», «Защита и сохранение акваторий рек Волги и Янцзы». Для желающих подробно познакомиться с китайской и российской культурой будут организованы специальные мастер-классы.

Одним из ярких событий форума станет создание на набережной реки Волга российскими и китайскими художниками граффити «Волга и Янцзы — великие реки дружбы» длиной 150 метров. Завершится мероприятие подведением итогов и концертом с участием молодежных коллективов из России и Китая.