Молодежь РТ сможет пройти стажировку в шести республиканских ведомствах и министерствах

Молодых татарстанцев приглашают принять участие в республиканском конкурсе «Вверх!». Заявочная кампания продлится до 16 сентября 2022 года, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Вверх!» — это развивающая программа и система стажировок для молодежи в возрасте от 18 до 35 лет. Она направлена на подготовку к прохождению стажировок в шести ведомствах и министерствах РТ, получение опыта и рекомендаций. Дальнейшее трудоустройство в сфере государственной гражданской службы будет зависеть только от участников и их способностей.

Ежегодно конкурс подстраивается под запросы участников и дает возможность участникам в первую очередь понять вектор дальнейшего саморазвития, пройти бесплатную развивающую программу с лучшими тренерами, улучшить знания по основам государственного устройства, пообщаться с министрами и действующими государственными служащими.

Для участия всем желающим необходимо подать заявку на сайте и во «ВКонтакте» написать пост или снять видео на одну из представленных тем: «Государственная служба — перспектива для молодого человека», «Почему государственная служба для молодого человека – это возможность построить карьеру». В публикации должен быть указан хештег #Вверх2022 и отмечен аккаунт @vverhrt.