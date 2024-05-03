Молодежь Татарстана сможет повысить уровень жизни в селах, приняв участие в конкурсе

Молодых жителей Татарстана приглашают поучаствовать в конкурсе инновационных проектов «Молодежь селу». Это мероприятие является ключевым элементом Всероссийского модульного проекта «Сельское подворье РФ 2023-2063» (ВМП СП РФ) и представляет собой одну из неотъемлемых программ Проекта.

Цель проведения конкурса – привлечь молодежь к активному участию в реализации проекта, повысить престиж жизни и работы в селе, уровень комфорта сельских жителей, а также внедрить новые технологии и создать рабочие места в деревнях Татарстана.

Организаторам конкурса предстоит отобрать и сопроводить проекты для реализации, дать молодым возможности и ресурсы для проявления творческого потенциала и внедрения инновационных идей, а также предоставить гарантированный доступ жителей деревни к инновациям, направленным на улучшение качества и комфорта их жизни.

Принять участие в конкурсе смогут люди в возрасте от 18 до 40 лет (индивидуальные предприниматели, самозанятые и студенты). Все потенциальные участники должны быть гражданами РФ. Среди юрлиц, которые могут принять участие в конкурсе: общественные объединения, коммерческие и некоммерческие организации, которые зарегистрированы в РФ.

Заявки будут принимать до 30 июня 2024 года включительно. Комиссия отберет лучшие из них – до 30 сентября, а уже 1 октября объявят результаты. В тот же день торжественно поздравят победителей. Позже, 12 октября, победители получат все вознаграждения.

Уточняется, что всего определят 22 победителя, в том числе будут 3 приза зрительских симпатий. Победителей определят по баллам комиссии и народным голосам. Проголосовать можно на цифровой платформе Образовательная экосистема «ЛИНО».