Молодежь Татарстана сможет поучаствовать в проектных сессиях о семейном здоровье

Министерство по делам молодежи РТ запустило заявочную кампанию на участие молодежи в проектных сессиях, посвященных семейным ценностям, здоровому будущему, реализации творческого и профессионального потенциала. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом РТ рассказала первый замглавы Минмолодежи Татарстана Софья Галиева-Мустафина.

Данный проект реализуется совместно с АНО «Россия – страна возможностей» в рамках нацпроекта «Образование» при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Он направлен на поддержку молодых семей, преподавателей, управленцев и молодых людей с инвалидностью.

Сама спикер сравнила сессии с «лагерями для взрослых».

«Это наш первый опыт. Я надеюсь, что все пройдет в положительном ключе, мы сможем такие сессии продолжать. Не только дети, но и взрослые люди тоже нуждаются в отдыхе и оздоровлении», – сказала она.

Участие в проекте примут 60 молодых семей со всей республики. Для них запланированы две проектные сессии – «Семейный код: про здоровье», которая пройдет с 10 по 12 сентября в загородном комплексе «Мингер», и сессия «Семейный код: про отношения» в молодежном центре «Волга» с 16 по 18 октября.

«На сессиях ведущие эксперты в области физического и ментального здоровья проведут лекции и тренинги, также будет организован активный досуг – викторины, танцы, фотовыставка и др. Все участники проекта получат брендированные памятные подарки, а самые активные семьи – ценные призы. Мероприятие позволит молодым семьям получить необходимые знания и навыки для сохранения здоровья и укрепления семейных ценностей. Участие в сессии может стать отличным стартом для построения здоровой и счастливой семейной жизни», – резюмировала спикер эфира.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте проектных сессий.

Выступая на площадке ЦУР РТ, Галиева-Мустафина также рассказала о работе Центров психолого-педагогической поддержки, телефонов доверия и цифровой психологической службы. «Деятельность Центров направлена на профилактику семейно-бытового насилия, формирование положительных устойчивых семейных ценностей, основанных на взаимопонимании, любви и поддержке. Специалисты проводят индивидуальные консультации. В прошлом году Центры психолого-педагогической поддержки охватили порядка 117 тысяч человек», – сказала замминистра по делам молодежи РТ.

Отдельно она отметила грантовый проект «Семейный путеводитель», в котором могут принять участие супруги в возрасте от 18 до 35 лет.

«Проект подойдет для молодых пар, только начинающих выстраивать семейные отношения, семей с детьми или только планирующих ребенка, а также для пар, находящихся в конфликтных ситуациях или на грани распада», – сказала она.