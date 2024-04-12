Молодежь Татарстана сможет попробовать свои силы в большой политике

фото: пресс-служба проекта «ПолитЗавод»

В Татарстане продолжается заявочная кампания на республиканский общественно-политический проект «ПолитЗавод», которая стартовала еще 19 марта. Как сообщили в пресс-службе организаторов, на участие уже заявились сотни молодых человек со всей РТ.

Напомним, проект «ПолитЗавод» направлен на вовлечение активной молодежи в общественно-политическую жизнь Татарстана. Обучение длится шесть месяцев. Наставниками учеников станут действующие депутаты РТ и РФ, а также участников ждут стажировки и гранты.

В этом году образовательная программа проекта пройдет по трём направлениям:

- «Основы политики», где участники проекта смогут познакомиться с общественно-политическим устройством Республики Татарстан и встретиться с представителями законодательной и исполнительной ветви власти;

- «Общественный лидер», в рамках которого молодые люди примут участие в социально-значимых акциях и мероприятиях, узнают об основах проектного менеджмента;

- «Служение Отечеству», в ходе которого будут организованы встречи с участниками специальной военной операции и мероприятия для детей и семей российских военнослужащих. Также молодые политики присоединятся к формированию гуманитарного груза для отправки в новые регионы, пройдут подготовку по оказанию первой помощи и получат возможность отправиться в новые регионы России с гуманитарной миссией.

Еще участникам дадут возможность проявить себя на «ПолитБоях» - политических дебатах, где каждый выступит на заданную тему и выскажет свою точку зрения. Такая практика поможет молодым улучшить навыки общения, научиться качественно выстраивать диалоги и доносить свои мысли, а также обрести навык публичного выступления.

В этом году победители Проекта получат возможность пройти стажировку в Госдуме. Заявку можно подать до 21 апреля 2024 года на сайте политзавод.рф.