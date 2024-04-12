Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Молодежь Татарстана сможет попробовать свои силы в большой политике
В Татарстане продолжается заявочная кампания на республиканский общественно-политический проект «ПолитЗавод», которая стартовала еще 19 марта. Как сообщили в пресс-службе организаторов, на участие уже заявились сотни молодых человек со всей РТ.
Напомним, проект «ПолитЗавод» направлен на вовлечение активной молодежи в общественно-политическую жизнь Татарстана. Обучение длится шесть месяцев. Наставниками учеников станут действующие депутаты РТ и РФ, а также участников ждут стажировки и гранты.
В этом году образовательная программа проекта пройдет по трём направлениям:
- «Основы политики», где участники проекта смогут познакомиться с общественно-политическим устройством Республики Татарстан и встретиться с представителями законодательной и исполнительной ветви власти;
- «Общественный лидер», в рамках которого молодые люди примут участие в социально-значимых акциях и мероприятиях, узнают об основах проектного менеджмента;
- «Служение Отечеству», в ходе которого будут организованы встречи с участниками специальной военной операции и мероприятия для детей и семей российских военнослужащих. Также молодые политики присоединятся к формированию гуманитарного груза для отправки в новые регионы, пройдут подготовку по оказанию первой помощи и получат возможность отправиться в новые регионы России с гуманитарной миссией.
Еще участникам дадут возможность проявить себя на «ПолитБоях» - политических дебатах, где каждый выступит на заданную тему и выскажет свою точку зрения. Такая практика поможет молодым улучшить навыки общения, научиться качественно выстраивать диалоги и доносить свои мысли, а также обрести навык публичного выступления.
В этом году победители Проекта получат возможность пройти стажировку в Госдуме. Заявку можно подать до 21 апреля 2024 года на сайте политзавод.рф.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»