Первый молодежный патриотический форум «Война. Победа. Память» состоялся 2 и 3 сентября в селе Ленино-Кокушкино Пестречинского района Татарстана. Событие собрало 240 представителей таких общественных молодежных организаций, как «Форпост», «Волонтеры Победы», «Юнармия».

На сцене до начала форума звучала музыка военных лет, в холле работала выставка оружия времен Великой Отечественной войны. Ведущая со сцены объявила, что форум посвящен одному из дней воинской славы — дню окончанию Второй мировой войны. «Очень важно вспомнить о вкладе нашего народа в Победу над фашизмом и воспитывать подрастающее поколение на примере наших героев, формировать духовные, нравственные качества, героизм и готовность встать на защиту рубежей своего Отечества», — заявила она.

Кроме того, форум приурочили ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Организаторы связали эту дату со специальной военной операцией на Украине, обвинив власти этой страны в ее превращении в «рассадник международного терроризма».

Собравшимся показали приветствие от настоятеля храма в селе Куюки — иерея Виталия Беляева, который сейчас находится на Украине, в Харьковской области, с гуманитарной миссией. Ранее он участвовал в боевых действиях в Чечне и Сирии.

На форуме выступили замруководителя исполкома по инфраструктурному развитию района Азат Закиров, директор республиканского Центра спортивной и допризывной подготовки «Патриот» и координатор патриотической работы с молодежью Татарстана Дмитрий Литвинов, председатель движения «Волонтеры Победы» в РТ, ведущий специалист аппарата Общественной палаты РТ Азат Идрисов, директора центра «Форпост» в Пестречинском районе Наиля Тазиева.

«Мы хотим напомнить молодежи об исторических датах, о дне окончания Великой Отечественной войны, поговорить о Дне солидарности в борьбе с терроризмом, провести аналогию с теми событиями, которые сейчас происходят на Украине», — объяснила мотивацию организаторов Наиля Тазиева.

За личный вклад в развитие центра «Форпост», за педагогическую деятельность по формированию патриотического воспитания и в связи с двадцатилетием правоохранительного движения благодарственные письма были вручены Айрату Низамову, Ольге Загировой, Евгению Агачеву, Ларисе Кирилловой, Светлане Егоровой, Артуру Газизову и многим другим.

Далее участников форума ждали лекции, квизы, отработка военно-спортивных дисциплин — мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова и магазина, викторина по оказанию первой помощи пострадавшим, мастер-класс по вязанию узлов, а также викторина на знание истории Великой Отечественной войны. С концертными номерами выступили лауреаты международных конкурсов — Роберт Миннуллин и Эльзира Яруллина, коллектив «Леха Казак».

Мероприятие прошло при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Фонда президентских грантов, Федерального агентства по делам молодежи, исполкома Пестречинского района и ряда общественных организаций.