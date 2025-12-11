Молодежь Татарстана развернула огромный российский флаг в преддверии Дня Конституции РФ

Гигантский триколор площадью 2400 квадратных метров развернула сегодня молодежь Татарстана в казанском экстрим-парке «Урам». Акцию провело Татарстанское региональное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России» в преддверии Дня Конституции РФ.

Полотно размером 60 на 40 метров растянули более 350 человек. Как отметил заместитель руководителя регионального штаба «Молодой Гвардии» Владислав Тарасов, этот флаг является самым большим в республике.

«Сегодня у нас здесь порядка 350 человек. Это представители различных ссузов, вузов города Казани, работающая молодежь, студенческие трудовые отряды. Безусловно, День Конституции для каждого из нас очень значимый праздник. То, какое количество молодежи собралось, чтобы развернуть этот флаг, говорит о высоком уровне патриотизма в Татарстане», – уточнил он.

По его словам, МГЕР проводит подобные акции ежегодно, но раскрытие флага такого масштаба – впервые.

Акция стала запоминающимся событием для ее участников.

«В этот момент нет ни посторонних, ни случайных людей – есть одна большая команда. Это очень объединяет и заставляет по-новому почувствовать, что такое Родина. Я горжусь, что был частью этого», – сказал участник флешмоба, студент Казанского энергоуниверситета Артур.

После того как флаг был торжественно развернут, над парком прозвучали аплодисменты. Многие участники сделали памятные фото на фоне триколора.