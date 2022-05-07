Молодежь Татарстана провела концерт для ветеранов в преддверии дня Победы

Молодежь Татарстана организовала традиционный концерт для ветеранов в преддверии дня Победы. На площадке перед оперным театром прозвучали песни военных лет, а для зрителей была организована интерактивная программа.

«Традиционно вот уже на протяжении 15 лет активисты детских и молодежных общественных организаций, волонтеры, студенты высших учебных заведений Республики Татарстан организуют торжественную встречу ветеранов Великой Отечественной войны на площадке перед Татарским академическим театром оперы и балета им. М. Джалиля. Так #МолодежьТатарстана выражает свою благодарность нашим ветеранам», — отметил в беседе с корреспондентом «Татар-информа» министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

Он поздравил всех с наступающим праздником и заявил, что память о подвиге ветеранов должна передаваться из поколения в поколение. Концертную программу организовали резиденты арт-кластера «Таврида» в Республике Татарстан при участии победителей фестиваля «Созвезие-Йолдызлык».