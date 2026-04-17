news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 17 апреля 2026 10:52

Молодежь Татарстана проведет серию субботников в рамках Всероссийской экологической акции

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане стартует серия экологических мероприятий, в рамках которых молодежь региона объединится для участия в субботниках и природоохранных акциях. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Инициаторами выступают региональная молодежная экологическая общественная организация «Будет чисто» совместно с региональной молодежной общественной организацией «Лига студентов Республики Татарстан».

Мероприятия пройдут в рамках Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту», направленной на формирование экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде. Участниками акций станут активная молодежь, студенты и неравнодушные жители республики.

Одним из первых мероприятий станет субботник в Горкинско-Ометьевском лесу, который пройдет 18 апреля с 13:00 до 15:00. Участники приведут в порядок территорию одной из популярных природных зон Казани и напомнят горожанам о важности заботы о городской экологии.

Продолжением станет центральный республиканский субботник в рамках санитарно-экологического двухмесячника и конкурса «Эковесна 2026», который объединит жителей Казани.

25 апреля запланирована экологическая акция на озере Харовое. Помимо уборки территории, участников ждут интерактивные экологические игры, направленные на популяризацию экологического образа жизни.

Серия мероприятий завершится акциями, приуроченными к майским праздникам. Вся актуальная информация о местах и времени проведения субботников будет публиковаться на официальной странице проекта.

Отметим, что проведение Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту» соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети». В 2026 году акция приурочена к Году единства народов России и объединяет тысячи молодых людей по всей стране вокруг идеи заботы о природе и своей малой родине.

Ознакомиться с деталями проведения субботников можно по ссылке.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Женщины-депутаты РТ сформировали инициативы для Народной программы «Единой России»

16 апреля 2026
Фарид Мухаметшин поздравил Многонациональную воскресную школу с 30-летием

16 апреля 2026
Новости партнеров