Молодежь Татарстана проведет серию субботников в рамках Всероссийской экологической акции

В Татарстане стартует серия экологических мероприятий, в рамках которых молодежь региона объединится для участия в субботниках и природоохранных акциях. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Инициаторами выступают региональная молодежная экологическая общественная организация «Будет чисто» совместно с региональной молодежной общественной организацией «Лига студентов Республики Татарстан».

Мероприятия пройдут в рамках Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту», направленной на формирование экологической культуры и бережного отношения к окружающей среде. Участниками акций станут активная молодежь, студенты и неравнодушные жители республики.

Одним из первых мероприятий станет субботник в Горкинско-Ометьевском лесу, который пройдет 18 апреля с 13:00 до 15:00. Участники приведут в порядок территорию одной из популярных природных зон Казани и напомнят горожанам о важности заботы о городской экологии.

Продолжением станет центральный республиканский субботник в рамках санитарно-экологического двухмесячника и конкурса «Эковесна 2026», который объединит жителей Казани.

25 апреля запланирована экологическая акция на озере Харовое. Помимо уборки территории, участников ждут интерактивные экологические игры, направленные на популяризацию экологического образа жизни.

Серия мероприятий завершится акциями, приуроченными к майским праздникам. Вся актуальная информация о местах и времени проведения субботников будет публиковаться на официальной странице проекта.

Отметим, что проведение Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту» соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети». В 2026 году акция приурочена к Году единства народов России и объединяет тысячи молодых людей по всей стране вокруг идеи заботы о природе и своей малой родине.

