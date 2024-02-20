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Молодежь Татарстана приняла участие в телемосте к ВФМ-2024
Молодые люди из Татарстана, Томской области и Казахстана приняли участие в телемосте, посвященном подготовке к предстоящему Всемирному фестивалю молодежи.
Событие стартует с 1 марта и пройдет в соответствии с указом Президента Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Ожидается, что в нем примут участие 20 тыс. человек — молодые лидеры в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа. Среди них половина — представители зарубежных государств.
Совместная онлайн-встреча была проведена в рамках программы культурного шефства — за татарстанской и томской молодежью закреплена делегация Казахстана. Во время мероприятия участники поделились своими успехами в реализации молодежной политики, ожиданиями от предстоящего фестиваля, а также обсудили первые совместные мероприятия, запланированные в его рамках.
Кроме того, молодые люди предложили создать общий канал для коммуникации, чтобы повысить эффективность и скорость обмена информацией и координации совместных мероприятий.
«Дружба начинается здесь и сейчас!» — отметил руководитель делегации Татарстан на ВФМ, президент Академии творческой молодежи РТ Никита Баталов.
Этот шаг направлен на укрепление партнерства между регионами и странами для обеспечения успешного представления национальных культур на Всемирном фестивале молодежи 2024.
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