Молодежь Татарстана приняла участие в акции «Живой флаг»

Фото: © Арина Тыринова / «Татар-информ»

Сегодня в столице Татарстана более 300 представителей молодежных общественных организаций приняли участие в флешмобе, приуроченном ко Дню Государственного флага РФ. Организаторами мероприятия выступили региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» и Комитет по делам детей и молодежи города Казани.

«Подобные акции объединяют молодых людей, прививают любовь к Родине и гражданскую ответственность. Такие важные даты, как День Государственного флага России, — напоминание, что у нашей страны есть большая история, которую должен знать каждый, чтобы мы смогли построить светлое будущее», — отметил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

В рамках акции активисты и студенты общественных организаций Татарстана собрались на площади Тысячелетия и выстроились в «живой» триколор РФ.

«Флаг — это символ нашей страны, и каждый его цвет несет в себе важный смысл. Белый — это мир, синий — это вера, а красный — сила. Подрастающее поколение, ребята, которые сегодня здесь, — настоящие патриоты и опора государства. Единство граждан России — главное достояние», — рассказал ветеран специальной военной операции Альфред Хайбуллин.

Напомним, что подобная акция проводится ежегодно не только в Татарстане, но и в других городах страны. День Государственного флага был утвержден в 1994 году и отмечается 22 августа.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.

Автор: Арина Тыринова