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Молодежь Татарстана приняла участие в акции «Живой флаг»
Сегодня в столице Татарстана более 300 представителей молодежных общественных организаций приняли участие в флешмобе, приуроченном ко Дню Государственного флага РФ. Организаторами мероприятия выступили региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» и Комитет по делам детей и молодежи города Казани.
«Подобные акции объединяют молодых людей, прививают любовь к Родине и гражданскую ответственность. Такие важные даты, как День Государственного флага России, — напоминание, что у нашей страны есть большая история, которую должен знать каждый, чтобы мы смогли построить светлое будущее», — отметил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.
В рамках акции активисты и студенты общественных организаций Татарстана собрались на площади Тысячелетия и выстроились в «живой» триколор РФ.
«Флаг — это символ нашей страны, и каждый его цвет несет в себе важный смысл. Белый — это мир, синий — это вера, а красный — сила. Подрастающее поколение, ребята, которые сегодня здесь, — настоящие патриоты и опора государства. Единство граждан России — главное достояние», — рассказал ветеран специальной военной операции Альфред Хайбуллин.
Автор: Арина Тыринова
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