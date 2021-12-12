Молодежь Татарстана примет участие в мероприятиях ко Дню Конституции России

Молодежь республики присоединится к праздничным мероприятиям и организует ряд акций в День Конституции РФ, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

Так, молодежка ОНФ проведет лекцию в школе, а в Нурлатском районе пройдет торжественное вручение паспортов.

Активисты Республиканского центра молодежных (студенческих) формирований по охране общественного порядка «Форпост» и молодежного патриотического движения «Курс» будут раздавать ленточки триколор около часов на улице Баумана с 13 до 14 часов.