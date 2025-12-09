Молодежь Татарстана пригласили на учебу 22 вуза Минобороны России

Представители 22 учебных заведений Министерства обороны России рассказали о программах подготовки и условиях поступления на профориентационной выставке «Есть такая профессия Родину защищать!», которая завершает сегодня работу в Казани. Выставка приурочена ко Дню Героев Отечества и проходит на территории парка «Россия – моя история».

«Особый интерес у гостей выставки вызывает тематический зал Военного университета имени князя Александра Невского – одного из самых престижных учебных заведений нашей страны. Представитель вуза рассказывает о специфике подготовки военных журналистов и других специальностях, по которым будет проведен набор в 2026 году. Университет сегодня – ведущий учебно-методический и научный центр Вооруженных Сил России по военной проблематике гуманитарного, юридического, филологического, финансово-экономического и дирижерского направлений подготовки офицерских кадров. 5 ноября 2025 года учебное заведение отметило свой 106-летний юбилей», – сообщил «Татар-информу» преподаватель кафедры информационного обеспечения Военного университета имени князя Александра Невского, кандидат исторических наук подполковник Александр Хвастов.

Он поблагодарил Правительство Татарстана, Военный комиссариат РТ, Министерство образования и науки РТ и всех, кто внес вклад в организацию и проведение мероприятия.

«Выставка направлена на формирование патриотических чувств и нравственных ценностей у молодых людей в современном образовательном пространстве. Наша задача в эти дни была очень ответственной – рассказать старшеклассникам, будущим абитуриентам, о правилах поступления в наши учебные заведения и преимуществе военного образования в целом», – подчеркнул Хвастов.

Выставка открылась 5 декабря и сегодня завершает свою работу.