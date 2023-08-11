Кукморский район соберет молодые таланты на арт-резиденции «И к селу, и к городу»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На несколько дней село Вахитово Кукморского района соберет творческую молодежь – танцоров, музыкантов и художников – из разных уголков Татарстана. Арт-резиденция «И к селу, и к городу» станет замечательной возможностью прокачать свои навыки и перенять опыт у известных деятелей искусств, заявил на пресс-конференции в «Татар-информе» замминистра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

«Арт-резиденция “И к селу, и к городу” – это большое событие для нашей молодежи. Художники, музыканты и танцоры – те, кого сегодня нужно поддерживать и развивать, особенно в направлении национальных традиций. Цель – приобщить молодых людей к нашим истокам и наследию. Важно найти для этого новые формы, чтобы они были интересны новому поколению. К тому же на этом мероприятии мы можем показать им, что на селе можно замечательно жить и работать, развиваться и процветать», – отметил спикер.

Ленар Хакимзянов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Креативная культура может стать одним из вариантов воспитания в молодежи духвно-нравственных ценностей, в этом и должна помочь арт-резиденция «И к селу, и к городу», подчеркнула замруководителя исполкома Кукморского района по социальным вопросам Айгуль Ахметшина.

«Социальная миссия проекта очень многогранна. В частности, мы хотим сломать стереотип про деревню. Вахитово – это уникальное место, где создана вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни. Приехав туда, молодой человек может понять, что в селе можно жить и развиваться», – добавила она.

Айгуль Ахметшина Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Еще одной миссией арт-резиденции станет отвлечение молодых людей от гаджетов: на арт-резиденции они смогут вживую пообщаться между собой или побыть наедине с природой, заключила Ахметшина.

Всего участниками арт-резиденции «И к селу, и к городу» смогут стать 20 татарстанцев от 18 до 35 лет. Заявки принимаются до 15 августа в одноименной группе в соцсети «ВКонтакте», сообщила программный директор мероприятия Гульфия Мутугуллина.

Гульфия Мутугуллина Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В этом году мы сделали акцент на развитии личности человека. Также будет затронуто направление национальных культур и единства. Завершится арт-резиденция большим концертом. В прошлом году на него приехало очень много людей», – заявила она.

По словам Мутугуллиной, сквозной темой для всех трех направлений резиденции станет «Национальное – актуальным». То есть для традиционных национальных проявлений искусства будут стараться находить новые формы, чтобы сделать его еще более притягательным для молодежи.

Событие пройдет с 23 по 27 августа.