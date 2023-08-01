Молодежь Татарстана приглашают к участию во Всероссийской премии «Время молодых»

Молодые специалисты Татарстана могут принять участие во Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». К участию приглашаются сотрудники органов власти, лидеры молодежных сообществ, некоммерческие и коммерческие компании, сообщает Минмолодежи РТ.

Премия создана для поощрения различных организаций, лидеров сферы, сотрудников, руководителей и команд в сфере молодежной политики, коммерческих организаций, молодежных СМИ, блогеров, чья деятельность ориентирована на молодых. Кандидаты для участия в премии выдвигаются Росмолодежью, а победители определяются путем народного голосования.

«Премия “Время молодых” дает возможность на федеральном уровне отметить тех, кто трудится на местах и создает возможности для самореализации молодежи», – отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Победителей и призеров определят в шести общих номинациях:

«Друг молодых» (для коммерческих компаний, которые участвуют в реализации молодежной политики),

«Место молодых» (лучшие пространства для молодых),

«Голос молодых» (лучшие молодежные СМИ, блогеры),

«Событие года» (для самых ярких и запоминающихся всероссийских мероприятий, объединяющих молодых),

«Друг России» (для лидеров молодежных сообществ российских соотечественников за рубежом до 35 лет, объединивших вокруг себя единомышленников, которые вместе продвигают объективный образ России за рубежом),

«ГосСтарт» (для молодежных советов федеральных органов исполнительной власти, членов региональных и муниципальных команд молодых служащих, способствующих повышению имиджа государственной и муниципальной службы, а также занимающихся сопровождением молодежных проектов).

Также есть специальная номинация – «Молодежная столица России» (прием заявок до 31 августа).

Заявку на участие можно оставить на сайте конкурса. До 19 ноября 2023 года Росмолодежь выдвинет кандидатов, 20 — 24 ноября будет опубликован список кандидатов, допущенных к голосованию, на официальном сайте Росмолодежи, в социальных сетях, на сайте премии и на других официальных ресурсах Росмолодежи.

С 27 ноября до 15 декабря будет проводиться народное голосование, 17 — 25 декабря победители получат награды.

Важной частью премии станет Всероссийский конкурс профессионального мастерства для специалистов, которые работают с молодежью (прием заявок до 15 августа).