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Молодежь Татарстана приглашают к участию во Всероссийской премии «Время молодых»
Молодые специалисты Татарстана могут принять участие во Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых». К участию приглашаются сотрудники органов власти, лидеры молодежных сообществ, некоммерческие и коммерческие компании, сообщает Минмолодежи РТ.
Премия создана для поощрения различных организаций, лидеров сферы, сотрудников, руководителей и команд в сфере молодежной политики, коммерческих организаций, молодежных СМИ, блогеров, чья деятельность ориентирована на молодых. Кандидаты для участия в премии выдвигаются Росмолодежью, а победители определяются путем народного голосования.
«Премия “Время молодых” дает возможность на федеральном уровне отметить тех, кто трудится на местах и создает возможности для самореализации молодежи», – отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
Победителей и призеров определят в шести общих номинациях:
- «Друг молодых» (для коммерческих компаний, которые участвуют в реализации молодежной политики),
- «Место молодых» (лучшие пространства для молодых),
- «Голос молодых» (лучшие молодежные СМИ, блогеры),
- «Событие года» (для самых ярких и запоминающихся всероссийских мероприятий, объединяющих молодых),
- «Друг России» (для лидеров молодежных сообществ российских соотечественников за рубежом до 35 лет, объединивших вокруг себя единомышленников, которые вместе продвигают объективный образ России за рубежом),
- «ГосСтарт» (для молодежных советов федеральных органов исполнительной власти, членов региональных и муниципальных команд молодых служащих, способствующих повышению имиджа государственной и муниципальной службы, а также занимающихся сопровождением молодежных проектов).
Также есть специальная номинация – «Молодежная столица России» (прием заявок до 31 августа).
Заявку на участие можно оставить на сайте конкурса. До 19 ноября 2023 года Росмолодежь выдвинет кандидатов, 20 — 24 ноября будет опубликован список кандидатов, допущенных к голосованию, на официальном сайте Росмолодежи, в социальных сетях, на сайте премии и на других официальных ресурсах Росмолодежи.
С 27 ноября до 15 декабря будет проводиться народное голосование, 17 — 25 декабря победители получат награды.
Важной частью премии станет Всероссийский конкурс профессионального мастерства для специалистов, которые работают с молодежью (прием заявок до 15 августа).
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