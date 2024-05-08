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Молодежь Татарстана приглашают к участию в окружном форуме «Метеор»
Молодые жители Татарстана в возрасте от 14 до 35 лет приглашаются к участию в молодежном форуме ПФО «Метеор», который пройдет в Нижегородской области с 4 по 9 июля. Регистрация на участие проходит до 20 мая.
Молодежи предлагают несколько образовательных траекторий:
- «Движение навстречу» – для событийных волонтеров
- «Прямой эфир» – для медиаспециалистов, маркетологов, продюсеров, копирайтеров, блогеров, дизайнеров, фотографов и видеографов
- «Сила мысли» – для диджитал-специалистов и тех, кто учится по IT-специальности
- «Инвестируй в будущее» – для начинающих и действующих предпринимателей, деятелей креативных индустрий
- «Полет творчества» – для представителей креативного кластера: режиссеров, художников, сценаристов, кураторов выставок, артистов
- «Движение первых» – для юных участников в возрасте от 14 до 17 лет
- «Регион для молодых» – для руководителей проектов в сфере культуры и молодежной политики, руководителей арт-резиденций и молодежных центров
Участие в форуме «Метеор» бесплатное. Как сообщили в Минмолодежи РТ, для делегации Татарстана будет организован бесплатный проезд до места проведения форума. Проживание и питание участников мероприятия оплачивается организаторами.
Форум «Метеор» – уникальная возможность погрузиться в направления креативных индустрий, раскрыть свой потенциал, обогатиться знаниями от лучших экспертов и получить поддержку в реализации проекта. Форум ждет тех, кто готов стать «метеорами нашего времени» и открыть новые векторы работы в своей сфере, отмечают организаторы.
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