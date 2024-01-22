Молодежь Татарстана приглашают к участию в грантовом конкурсе

Молодые жители Татарстана в возрасте от 18 до 35 лет могут принять участие в грантовом конкурсе, объявленном Минмолодежи республики. Общий призовой фонд конкурса составляет 7 млн рублей, каждый из победителей сможет получить на реализацию своего проекта до 300 тыс. рублей. Заявочная кампания продлится до 23 февраля.

Как напомнил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков, грантовый конкурс проводится с 2019 года. За это время молодежь Татарстана успела реализовать более двухсот социально-значимых проектов. «Вместе с нашей некоммерческой молодежной организацией “Татарстан – территория возможностей” мы помогаем каждому доработать проект и подать на федеральные грантовые конкурсы. В течение года наши эксперты проводят консультации и обучение, помогают с подачей заявки и сопровождают их после получения гранта», – сказал министр.

Он добавил, что количество заявок растет год от года, что говорит о востребованности такой адресной поддержки инициатив молодежи. Так, в прошлом году было принято более 600 заявок, победителями стали 48 проектов. «Остальные проекты без внимания не оставляем», – подчеркнул Садыков.

Заявки принимаются по 14 номинациям:

творческие инициативы молодежи

инициативы молодежи по поддержке ЗОЖ

инициативы молодежи по поддержке туризма

патриотическое воспитание

добровольческие (волонтерские) инициативы молодежи

молодежные медиа

укрепление семейных ценностей

научные инициативы молодежи

социальное предпринимательство

профилактика негативных проявлений в молодежной среде

инициативы, направленные на поддержку молодежи с инвалидностью и ОВЗ

карьера и профессиональная самореализация

межкультурные коммуникации и межнациональное взаимодействие

развитие механизмов оказания психологической помощи молодежи

Заявку нужно подать через платформу «Мои субсидии», где собраны все меры поддержки от органов власти, которыми могут воспользоваться жители республики, сообщили в Минмолодежи РТ. В течение месяца проекты будут рассматриваться экспертами, затем будут объявлены победители.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Минмолодежи РТ.

Фото: Минмолодежи РТ