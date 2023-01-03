Молодежь Татарстана получила более 338 млн рублей на реализацию своих проектов

На реализацию молодежных проектов, улучшение и укрепление инфраструктуры молодежных объектов в Татарстане в 2022 году направлено более 338 млн рублей.

«В общей сложности, вместе с субсидиями и грантовыми поддержками, молодежь Татарстана получила более 338 млн рублей на реализацию своих идей, улучшение и укрепление инфраструктуры молодежных объектов», — рассказал глава Минмола Татарстана Тимур Сулейманов.

Так, 193,8 млн рублей молодые татарстанцы получили в качестве грантов, из них более 60 млн рублей — это конкурсы министерства и порядка 7 млн рублей — из фонда поддержки Комиссии по вопросам сохранения и развития татарского языка и родных языков других народов, проживающих в республике.

Сулейманов подчеркнул важность республиканского конкурса грантов для физических лиц, благодаря которому любой молодой человек может получить поддержку на реализацию своей инициативы. Был определен 51 победитель. Максимальная сумма гранта составила 300 тыс. рублей, а общий фонд — 7 млн.

Кроме того, в 2022 году впервые прошел конкурс грантов для муниципальных учреждений молодежной политики с общим фондом в 50 млн рублей. Эта инициатива дает шанс молодежным центрам, подростковым клубам, детским лагерям и другим учреждениям в районах РТ получить средства на улучшение инфраструктуры и проведение тематической программы. В результате поддержку получили 56 объектов в 34 муниципалитетах.

Татарстанская молодежь активно участвует и в федеральных конкурсах. За год татарстанцы привлекли 125,7 млн рублей в виде грантов на реализацию своих проектов в разных направлениях.

Активно проявили себя и молодые деятели искусства. Так, на фестивале «Таврида. АРТ» гранты выиграли три представителя республики: нижнекамец Виктор Казанцев с проектом «Форум молодых деятелей киноискусства „CinemaForum“» получил грант в 850 тыс. рублей, Саида Минубаева из Казани выиграла 590 тыс. рублей на реализацию проекта «Мастерская развития татарского танца „АйдаБас“», жительница Буинска Оксана Синчугова — 400 тыс. на проект «Региональный короткометражный фильм „Инструкция по вакцинации“».

Помимо этого Татарстан получил еще субсидии на реализацию молодежной политики в республике.

«Республика в четвертый раз подряд стала „Регионом добрых дел“, благодаря чему получила субсидию на развитие волонтерства в размере более 7 млн рублей, — подчеркнул Тимур Сулейманов. — В том числе в этом году по итогам конкурса от Росмолодежи „Регион для молодых“ Республика Татарстан получила субсидию из федерального бюджета в объеме 136 542,2 тыс. рублей софинансирования на капитальный ремонт в 2023 году молодежных объектов, а также на проведение мероприятий на развитие сети медиацентров и образовательные программы для специалистов учреждений молодежной политики, усиление психолого-педагогической работы с подростками, патриотического воспитания, мероприятий для работающей молодежи».

При Минмолодежи республики также создана АНО «Татарстан — территория возможностей», специалисты которой помогают молодым людям правильно оформить грант, сформировать дорожную карту и в дальнейшем оказывают содействие.