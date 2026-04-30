news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 30 апреля 2026 08:47

Молодежь Татарстана подала 1200 заявок на форум ПФО «иВолга»

Читайте нас в
Телеграм

Более 1200 заявок направили представители молодежи Татарстана для участия в молодежном форуме Приволжского федерального округа «иВолга». Об этом сообщил министр по делам молодежи республики Азат Кадыров, напомнив, что регистрация продолжается до 24 мая.

Подготовка к форуму обсуждалась 29 апреля в Самаре на семинаре-совещании с участием представителей всех регионов округа. Участники представили итоговую концепцию мероприятия, а также рассмотрели ключевые направления и формат проведения форума.

Отдельное совещание было посвящено вопросам реализации государственной молодежной политики и взаимодействия с общественными институтами в ПФО под руководством заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олега Машковцева.

«Иволга – это общий окружной проект всех наших команд молодежной политики ПФО. Мы все вместе – команда Форума, команда округа. Важное значение имеет слаженность действий. Все, что будет происходить на Форуме, – в зоне совместной ответственности. Каждый регион отвечает за свое направление, организует его «под ключ» и в дальнейшем должен стать экспертным центром в данном направлении, определяя ключевые смыслы по своей тематике», – подчеркнул он.

Форум пройдет с 24 по 29 июля 2026 года на территории Мастрюковских озер в Самарской области. Главной темой станет «Код России: единство в многообразии», приуроченный к Году единства народов России.

Татарстан выступает ответственным за образовательную смену «Код служения».

Участников ждет палаточный городок с размещением в палатках на 2–3 человека. Также предусмотрена инклюзивная инфраструктура: на площадке будет работать специализированный городок с пандусами, адаптированными зонами проживания и отдыха.

Заявки принимаются по восьми направлениям, включая «Арт-код», «Код знаний», «Медиа-код», «Семейный код» и другие. Участие в форуме бесплатное, регистрация проходит на платформе «Росмолодежь.Форумы».

Молодежный форум ПФО «иВолга» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Организаторами выступают правительство Самарской области и аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО при поддержке Росмолодежи и Движения Первых.

#минмолодежи рт #иволга #форум #ПФО #нацпроекты #национальные проекты #Год единства народов России
news_right_1
news_right_2
news_bot
В Кремле объяснили, почему парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники

На Спасской башне Казанского Кремля ветер сорвал стрелку часов

