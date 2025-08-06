Молодежь Татарстана отправилась на финал проекта «МолоТ» в Пермь

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Работающая молодежь Татарстана в составе 30 человек отправилась на финал общественного проекта Приволжского федерального округа «МолоТ» («Молодежный труд»), который проходит в Перми с 6 по 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Проект объединяет молодых специалистов предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет, включая молодые семьи с детьми от 6 до 11 лет. Всего в мероприятии участвуют 420 человек из 14 регионов округа.

Команды будут соревноваться в спортивных и интеллектуальных дисциплинах.

Цель проекта – закрепление молодых кадров на предприятиях, развитие системы поддержки работающей молодежи, улучшение физической и интеллектуальной подготовки, а также укрепление корпоративной культуры. Эти направления соответствуют задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

В Татарстане формат отбора участников был организован на базе уже существующих корпоративных спартакиад. Региональный отбор проходил в рамках таких мероприятий как «Кросс корпораций», туристская эстафета «Марш-бросок», турнир по интеллектуальным играм «Кубок престижа».

С апреля по июнь в сотрудничестве с предприятиями республики было проведено четыре межмуниципальных и четыре региональных этапа. Общее количество участников составило 2 217 человек с 34 предприятий.

В итоговую сборную Татарстана вошли 30 представителей шести крупных предприятий республики: ПАО «КамАЗ», ПАО «Татнефть», ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Казанькомпрессормаш», ПАО «КазаньОргсинтез» и АО «Казанский вертолетный завод». Участники представляют Казань, Набережные Челны, Альметьевск и Нижнекамск.

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков подчеркнул, что на большинстве предприятий региона существуют молодежные ячейки и реализуются различные форматы активности, способствующие сплочению трудовых коллективов.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Он отметил, что татарстанская молодежь традиционно активно участвует в форумах и фестивалях. По его словам, участие в «МолоТе» позволяет обменяться опытом на уровне всего округа, найти новых друзей и улучшить физическую форму.

Программа финала в Перми включает проверку знаний о Великой Отечественной войне, спортивное ориентирование, комбинированный марш-бросок с элементами военной подготовки: прохождение полосы препятствий, стрельбу из пневматической винтовки, оказание первой помощи и эвакуацию «раненого». Также предусмотрены семейная эстафета и состязания по городошному спорту.

Часть дисциплин пройдет на спортивных площадках «Энергия» и стадионе «Динамо» – волейбол, мини-футбол, легкоатлетическая эстафета, забег на 5000 метров и настольный теннис. Команда-победитель в общем зачете получит Кубок ПФО.

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Участники также примут участие в конкурсе видеороликов о деятельности своих предприятий и творческом конкурсе визиток. В третий день форума запланирована стратегическая сессия для обмена опытом между молодежными советами, экскурсии по Молодежной столице, а также квест «Молот Молотова», в рамках которого молодые люди познакомятся с предприятиями Молотовской области, внесшими вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров ранее подчеркивал значимость проекта. Он отметил, что «МолоТ» является важным общественным инструментом для поддержки и мотивации молодежи. По его словам, в 2025 году проект получил новый формат, и теперь команды предприятий соревнуются не только в спорте, но и в интеллектуальных состязаниях.

Комаров напомнил, что Пермь стала Молодёжной столицей России, и проведение финала именно там имеет особое символическое значение.