Молодежь Татарстана обсудила концепцию будущего Дома молодежи в ДК Химиков

Состоялись первые общественные слушания по поводу наполнения Дома молодежи, который появится в казанском ДК Химиков. Свои предложения озвучили жители Казани, молодые семьи, работающая молодежь, молодежные организации, школьники и студенты.

«Мы понимаем, что лучше молодежи никто нам не расскажет, что должно быть в молодежном центре. Мы продолжаем следовать нашему главному принципу „Ничего для молодежи без самой молодежи“. По предыдущему опыту видим, что такой подход работает. Многие объекты молодежной политики в республике созданы в соответствии с предложениями молодых людей. Это обеспечивает их заинтересованность в наших учреждениях», — отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Он рассказал, что в этом году Минмолодежи подало заявку на федеральный конкурс «Регион для молодых», где республика может получить финансирование на ремонт ДК Химиков. По его словам, уже 24 июня объявят победителей.

Сегодня участники предложили создать площадку для мастер-классов, занятия йогой, гончарные мастерские, зоны отдыха. Так, работающая молодежь отметила, что хотела бы видеть здесь активности для времяпровождения вечером — кино, языковые курсы. Молодые семьи отметили, что нужны кабинеты психологических консультаций, фуд-корты, важно оставить те кружки, которые пользуются популярностью у детей, маркеты, веревочный парк, концерты и спектакли на свежем воздухе, предусмотреть место для парковки автомобилей и велосипедов. По мнению участников встречи, ДК Химиков должен стать семейным общественным местом, где есть все условия для всех категорий населения.

«Дом молодежи в ДК Химиков будет включать разные направления — это арт-резиденции, площадки для социального проектирования, неформального образования, звукозаписывающие студии и многофункциональные пространства для комфортного проведения времени, реализации проектов, организаций встреч и другие», — подчеркнул руководитель Республиканского молодежного центра Валентин Шихобалов.

Отметим, что еще планируется провести два общественных обсуждения, после будет доработана концепция и презентована жителям города и молодежи.

У ДК Химиков есть свой телеграм-канал, где будет размещаться вся актуальная информация.