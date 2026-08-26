Молодежь Сургутского района получила 8,9 млн рублей на свои проекты

Сургутский район стал победителем второго регионального конкурса молодежного инициативного бюджетирования в Югре. Поддержку получили сразу три проекта по модернизации молодежных центров в Барсово, Высоком Мысе и Локосово. Инициативы разработали по итогам стратегических сессий с участием молодежи, сообщает «ugra-news.ru».

Общая стоимость трех проектов составит около 8,9 млн рублей. Из них чуть более 6,2 млн рублей район получит в виде окружной субсидии, еще 2,7 млн рублей выделят из муниципального бюджета, сообщил в социальных сетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В молодежном центре Высокого Мыса планируют оснастить туристический клуб «Сельский гид». В Локосово появится кафетерий, также там обновят программы «Планетария». В молодежном пространстве Барсово заменят мебель и приобретут новые видеокамеры для фотолаборатории.

Конкурс молодежного инициативного бюджетирования проводят в Югре во второй раз. По словам Трубецкого, выделенные средства можно использовать для ремонта, покупки оборудования и мебели, а также повышения квалификации специалистов, которые работают с молодежью. Реализовать проекты-победители планируют в 2027 году.

Начальник управления молодежной политики и реализации социальных инициатив администрации Сургутского района Севинч Мамедова рассказала, что при поддержке главы района для участия в стратегических сессиях собрали активных молодых жителей. Они смогли самостоятельно определить, какими хотят видеть пространства своих молодежных центров.

В этот раз свои предложения представили молодые жители Высокого Мыса, Локосово и Барсово. Молодежные центры в этих населенных пунктах стали одними из первых, открытых в Сургутском районе в 2021 году, поэтому сейчас им уже потребовалось обновление.

В рамках модернизации молодежного центра в Барсово закупят специализированное оборудование для творческой мастерской. Там появятся печи для обжига, гончарные круги и инструменты для работы с полимерной глиной. Кроме того, приобретут оборудование, которое позволит проявлять фотографии на пленке.

Для центра в Высоком Мысе закупят туристическое снаряжение. В перечень войдут палатки, спальные мешки, оборудование для разведения костров и шатры, которые можно будет использовать во время выездных мероприятий.

В Локосово помимо обновления программного обеспечения планетария приобретут мебель и технику для нового кафетерия. Пространство позволит молодым людям реализовывать собственные кулинарные проекты.

Директор МАУ «Районный молодежный центр» Екатерина Закирова отметила, что на фоне повсеместной информатизации у молодых людей появился интерес к ручному труду. В творческой мастерской ребята хотят заниматься моделированием из полимерной глины и линогравюрой.

В Высоком Мысе молодежь заинтересована в походах и пикниках на природе, поэтому участники попросили приобрести необходимое для этого оборудование. В Локосово воспитанники центра увлекаются кулинарией, что стало причиной появления идеи создать полноценный кафетерий.

В разработке инициатив непосредственно участвовали воспитанники молодежных центров. Такой подход позволяет при обновлении пространств учитывать актуальные интересы молодых людей и создавать для них комфортные условия.

Воспитанница молодежного центра в Барсово София Косицына рассказала, что участники стратегической сессии предложили множество разных идей. Сама она выступила с инициативой создать пространство для кастомизации одежды и бисероплетения. Другие ребята поддержали предложение, после чего вместе с руководством центра они представили свою идею и получили поддержку.

Власти Сургутского района также продолжают поддерживать другие инициативы жителей. С 2019 по 2025 год на территории муниципалитета реализовали 73 проекта общей стоимостью 350,9 млн рублей. Для их финансирования использовали средства регионального и муниципального бюджетов, а также деньги поселений, сообщил Андрей Трубецкой.