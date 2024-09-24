Молодежь РТ сможет получить до миллиона рублей в рамках форума «Наш Татарстан»

Инициатива «Росмолодежь.Гранты», Министерство по делам молодежи РТ и АНО «Татарстан — территория возможностей» запустили конкурс грантов в рамках республиканского молодежного форума «Наш Татарстан». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Форум станет ярким событием для молодежи Республики Татарстан, который объединяет большое количество представителей отрасли молодежной политики: специалистов по работе с молодежью районов и городов республики, активистов и руководителей молодежных общественных объединений, победителей грантовых конкурсов и участников форумных кампаний, студентов высших учебных заведений, волонтеров и добровольцев республики. Создание возможностей для самореализации молодежи соответствует целям национального проекта «Образование» (инициирован, как и другие национальные проекты в их нынешнем виде, Президентом РФ Владимиром Путиным).

«Благодаря поддержке наших федеральных коллег — Росмолодежи, у татарстанской молодежи есть возможность реализовать еще больше проектов. Отметим, что этот грантовый конкурс проводится в Татарстане по итогам результатов конкурса на отбор площадок „Росмолодежь.Гранты“. Мы выиграли и привлекли в республику четыре грантовые площадки Росмолодежи в рамках мероприятий: республиканский молодежный форум „Наш Татарстан“, всероссийский форум креативных индустрий „Креативные дни в Альметьевске“, всероссийский фестиваль студенческого спорта „АССК.Фест“, всероссийский итоговый форум федеральной программы по вовлечению молодежи СПО в социальную практику на территории малых городов и поселений РФ „Пространство развития“», — перечислил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

В конкурсе грантов могут принимать участие граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно, являющиеся официальными (подтвержденными) участниками форума, проживающие на территории Республики Татарстан. Максимальный размер гранта — 1 000 000 рублей. Заявки принимаются до 12.00 20 октября по ссылке.

Молодежь Татарстана может подать заявку в одной из 18 номинаций:

#создавай_возможности — проекты, направленные на организацию занятости молодежи, в том числе самозанятости;

#развивай_среду — проекты, направленные на развитие малых территорий;

#объединяй — проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и на международное сотрудничество;

#защищай — проекты, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде;

#стирай_границы — проекты, направленные на работу с людьми с ОВЗ;

#сохраняй_природу — проекты, направленные на экологическое просвещение;

#двигай_сообщества — проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов;

#вдохновляй — проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;

#делись_опытом — проекты, направленные на передачу успешного опыта молодежи и на развитие наставничества в молодежной среде;

#береги — проекты, направленные на содействие развитию гражданской идентичности;

#открывай_страну — проекты, направленные на туристическую привлекательность и на развитие молодежного туризма;

#будь_здоров — проекты, направленные на популяризацию спорта и ЗОЖ;

#помни — проекты, направленные на сохранение исторической памяти;

#расскажи_о_главном — проекты, направленные на развитие молодежных медиа;

#родные_любимые — проекты, направленные на сохранение семейных ценностей;

#МЫВМЕСТЕ — проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества;

#Ты_ не_один — проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодежи;

#вклад_в_будущее — молодежные инициативы, направленные на вовлечение молодежи в сферу науки и технологий, в том числе, реализуемые сообществами молодых ученых.

По словам министра, такой опыт уже был и в 2022 году, где в рамках республиканского молодежного форума «Наш Татарстан» на грантовый конкурс было подано более 190 заявок, в финал вышли 19 татарстанцев. Общая сумма грантов составила 6 334 000 рублей.