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Ру Тат
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6 мая 2021  23:44

Молодежь РТ приглашают принять участие в конкурсе искусств «Город А»

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Молодежь Татарстана приглашают принять участие в масштабной творческой встрече на конкурсе искусств «Город А». Мероприятие пройдет 12 и 13 июня в Красногорске Московской области. 

Это первый молодежный творческий проект в стране, синтезирующий различные виды искусства и творчества, представителей субкультур и спорта, сообщает АНО «Детско-молодежный центр творчества, поддержки и развития социальных и творческих инициатив „Новый город“» . В течение двух дней участники со всей страны смогут проявить себя и показать свое мастерство в 14 различных фестивалях — от городской скульптуры, живописи, уличного театра, до кино, музыки и архитектуры.

В этом году тема мероприятия — «Наука и технологии». Победитель получает статус «АРТ — Столица ЦФО 2021» и денежный приз в размере 300 тыс. рублей. За три года существования конкурса участниками стали более 40 тыс. человек и 50 городов-представителей.

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