Молодежь РТ посетит Байконур и примет участие в пуске корабля «Союз — МС-26»

Представители молодежных организаций Татарстана посетят Байконур. С 11 по 13 сентября здесь состоится фестиваль «Дружба народов!». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

В рамках программы татарстанцев ожидает в том числе участие в запуске российского пилотируемого корабля «Союз — МС-26» с космодрома «Байконур». Также запланированы экскурсия по музейному комплексу космодрома, орбитальному кораблю «Буран», визит на площадку №1 Гагаринский старт, посещение мемориальных домиков Сергея Королева и Юрия Гагарина, поездка по городу Байконур и в мемориальный комплекс «Коркыт ата».

В рамках фестиваля «Дружба народов!» татарстанцы присеодинятся к Хороводу дружбы с костюмированным театрализованным представлением и презентуют концепцию, историю появления национальных блюд на выставке национальной кухни «Из глубины веков!».

Визит молодежной делегации в Казахстан стал возможен благодаря Всемирному фестивалю молодежи, на котором РТ осуществляла культурное шефство над молодежью Казахстана, и поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова. В нее вошли 15 активистов, которые проявили себя в рамках программы реализации государственной молодежной политики в РТ. Это волонтеры, актвисты общественных молодежных движений – Академии молодежной дипломатии, Академии творческой молодежи, молодые сотрудники Комитета по делам детей и молоджеи столицы Татарстана, делегаты прошедшего Вссемирного фестиваля молодежи.

Участие татарстанцев в фестивале демонстрирует дальнейшую реализацию программы культурного шефства, а также способствует работе Международного клуба дружбы — проекта-наследия Всемирного фестиваля молодежи, который реализуется с 2024 года Росмолодежью по поручению Президента России Владимира Путина.