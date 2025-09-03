Молодежь РТ подготовила новый выпуск подкаста ко Дню солидарности борьбы с терроризмом

Сегодня, 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, на видеохостинге «ВКонтакте» вышел новый выпуск просветительского проекта «Конструктивный диалог», который реализуется общественным помощником руководителя аппарата Антитеррористической комиссии в РТ совместно с Академией творческой молодежи РТ при поддержке Министерства по делам молодежи РТ и Федерального агентства по делам молодежи (в рамках проекта «Росмолодежь.Гранты»).

Подкаст «Новый терроризм в новом мире: как понять, где угроза» можно посмотреть по ссылке. В нем совместно со старшим научным сотрудником Центра исламоведческих исследований Академии наук РТ обсуждается, как изменилось понятие терроризма за последние десятилетия, чем современный терроризм отличается от «классических» проявлений, какие угрозы сегодня носят гибридный и информационный характер, почему они становятся менее заметными и поэтому более опасными.

«Конструктивный диалог» – медиапроект, в рамках которого записываются подкасты с экспертами в сфере идеологической, психологической и информационной безопасности в значимых общественных местах Казани. В рамках проекта были записаны выпуски темы «Патриотизм или национализм: где проходит граница?», «Профилактика без назидания», «Как поддержать себя в мире информационных новостей?» и так далее – с участием министра по делам молодежи РТ, общественных помощников руководителя аппарата АТК в РТ, кандидатов социологических, исторических, педагогических и психологических наук. Цели проекта соответствуют задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Записи проходили на открытых общественных площадках Казани, включая Национальную библиотеку РТ, парк имени Горького, ГМИИ РТ, Татарский государственный академический театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. Это позволяет вовлечь в диалог не только зрителей онлайн, но и случайных прохожих.

«Важная работа, которую мы реализуем вместе с молодежью. Это как раз тот пример, когда сама молодежь доносит до молодежи сложные темы простыми словами. Цель проекта – формирование культуры безопасности среди молодежи и поиск ответа на главный вопрос: "Что я, обычный человек, могу сделать для своей безопасности и безопасности общества?" Большой вклад <...> Академии творческой молодежи, представители которой вместе с активистами каждый раз ищут новые форматы донесения информации до целевой аудитории», – отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Посмотреть этот и другие подкасты по вопросам профилактики экстремизма и идеологии терроризма можно в сообществе «Мы – это мир!» во «ВКонтакте».