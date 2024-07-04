Молодежь приглашают вступить в новый состав Молодежного Правительства РТ

В Татарстане продолжается набор в состав Молодежного Правительства республики пятого созыва. Об этом сообщает Минмолодежи РТ.

Основная цель консультативно-совещательного органа при Кабмине РТ — создание условий для вовлечения татарстанцев в возрасте от 18 до 30 лет в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь региона. Он был образован 28 декабря 2016 года и с тех пор функционирует на общественных началах при поддержке Минмолодежи РТ.

Советники Молодежного Правительства содействуют органам исполнительной власти РТ в реализации их полномочий, участвуют в создании и выполнении программ по их направлениям деятельности. Также в поле их внимания проблемы татарстанской молодежи и выработка предложений, необходимых для их решения.

У каждыого из членов Молодежного Правительства РТ есть куратор – заместитель министра либо заместитель руководителя ведомства.

С 2022 года действующий, четвертый состав Молодежного Правительства реализовал 15 проектов по разным направлениям, привлечено более 6 млн грантовых средств. Четыре его участника были трудоустроены в министерства и ведомства республики.

Кроме того, его члены приняли участие в 172 мероприятиях. Среди них квиз в поддержку антикоррупционных мер, освещение мер поддержки для молодежи, праздничный концерт ко Дню Защитника Отечества, акция в поддержку Крыма, обсуждение, посвященное целям и задачам Минмолодежи РТ, и другие.

Самым крупным проектом с участием членов Молодежного Правительства РТ стало проведение кейс-чемпионата «Госслужба будущего: взгляд молодежи».

Желающим принять участие в наборе в новый созыв необходимо подать заявку по ссылке.