Молодежь пользуется шансами: почему «Ак Барс» с Тереховым и Арефьевым разгромил «Салават»

«Ак Барс» вышел победителем в очередном Зеленом дерби сезона КХЛ 2025/26. Казанцы переиграли своего соперника с крупным счетом – 6:3. О шансах Семена Терехова прописаться в основном составе команды Анвара Гатиятулина и дальнейшей судьбе многострадального вратаря Михаила Бердина и деталях вчерашнего матча – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Терехов доказал Гатиятулину, что достоин основного состава «Ак Барса»?

Впервые за долгое время в основной состав «Ак Барса» на матч с «Салаватом Юлаевым» вернулся нападающий Семен Терехов. Молодой форвард, как правило, всегда ярко проводит предсезонные летние турниры за казанский клуб. Однако с началом осени стабильно отправляется в фарм-команду «Нефтяник».

В ВХЛ Семен Терехов блистает чуть ли не в каждой игре, много забивает, будто бы всем своим видом, показывая, что эту лигу он перерос. Уже по ходу этого сезона агент хоккеиста Никита Квартальнов в одном из интервью утверждал, что спрос к игроку в КХЛ значителен, и если бы «Ак Барс» захотел расстаться с Тереховым, очередь из команд за нападающим была бы приличная.

Но казанский клуб – это организация, которая никогда не будет раскидываться талантливыми воспитанниками. Тем более что к техническому оснащению Терехова у Анвара Гатиятулина вопросов и претензий не было. Тут дело скорее в характере и дисциплине хоккеиста.

Вчера Семен Терехов забросил дебютную шайбу «Ак Барса» в матче с «Салаватом Юлаевым» (6:3). Хлестко и точно форвард прошил голкипера соперника Семена Вязового. Надо отметить, что в звене с Тереховым по-новому раскрылся и Брэндон Биро. Североамериканский легионер, который вот уже в течение четырех месяцев подвергается постоянной критике от казанских болельщиков, вчера отыграл неплохой матч, записав на свой счет результативную передачу.

В целом, с учетом того, как мало игрового времени на льду Анвар Гатиятулин доверяет в этом сезоне Алексею Пустозерову, у Терехова хорошие шансы вернуться в основной состав «Ак Барса» на постоянной основе. Тем более, пока травма у Никиты Дыняка.

«Ак Барс» попрощался с Бердиным, и это решение давно напрашивалось

Пресс-служба казанского клуба вчера официально объявила, что голкипер Михаил Бердин обменян в «Сибирь» на денежную компенсацию. По данным нескольких источников, сумма, которую получил «Ак Барс», составляет около 10 млн рублей.

Наряду с защитником Калинюком и нападающим Биро приобретение Бердина оказалось провальным решением менеджмента «Ак Барса» минувшим летом. По пальцам одной руки можно посчитать, сколько удачных матчей голкипер провел в этом сезоне. За четыре месяца регулярного чемпионата процент отраженных бросков Бердина не достигал отметки даже в 90%. Уже в ноябре голкипер прочно присел в запас, а бэкапом Тимура Билялова в команде стал Максим Арефьев.

То, что воспитанник казанской системы хоккея по своим вратарским навыкам не слабее Бердина, Арефьев доказал практически с первого матча. А вчера своими 39 сейвами в матче с «Салаватом Юлаевым» только подтвердил это. Несмотря на три пропущенные шайбы, упрекнуть в ненадежном выступлении Максима Арефьева ни в коем разе нельзя. Несколько раз голкипер откровенно спасал «Ак Барс» от пропущенных шайб.

«Максим сыграл хороший матч, важный для него – первая победа в сезоне. Здесь еще важный момент, что бэкапом был молодой Михаил Коновалов, поэтому ответственность еще выше. Максим сыграл уверенно, было много бросков, он подчищал ошибки, и ребята ему в этом помогали», – резюмировал выступление Арефьева Анвар Гатиятулин.

«Это честь для меня – поехать на Матч Звезд КХЛ»

После фиаско в Уфе «Ак Барс» на домашнем льду очень уверенно поквитался с «Салаватом Юлаевым». Снова забил Александр Хмелевский, для которого, очевидно, матчи против коллектива Виктора Козлова особенно принципиальны. Продолжил голевую феерию и Дмитрий Яшкин, продолжающий оставаться ключевой опцией «Ак Барса» на пятаке.

«Салават Юлаев» все еще находится в перестройке, и Виктору Козлову сложно адресовать вопросы по поводу нестабильных результатов команды. К тому же встречу с «Ак Барсом» пропускал Шелдон Ремпал – главная звезда уфимского клуба.

Анвар Гатиятулин на пресс-конференции был не только доволен победным результатом, но и приглашенияем на предстоящий Матч Звезд КХЛ. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге в начале февраля. Анвар Гатиятулин вместе с Дмитрием Квартальновым возглавят команду KHL Rus Stars.

Наставник «Ак Барса» уже давно работает в лиге, однако для него эта поездка на Матч Звезд КХЛ окажется дебютной. На пресс-конференции тренер не скрывал, что для него подобная командировка является большой честью.

«Это честь для меня, что Лига отмечает работу. Узнал об этом за несколько часов до матча, сразу вспомнил, что сам участвовал в таком матче еще в Высшей лиге. Уже тренером ездил на Матч звезд МХЛ, по-моему, он тоже проходил в Екатеринбурге. Сейчас будет опыт КХЛ. Деталей не знаю, но постараюсь узнать, что там будет», – сказал Гатиятулин.