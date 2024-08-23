Молодежь ПФО и Китая создадут на форуме в Саратове граффити длиной 150 метров

В Саратове открылся IX Российско-Китайский молодежный форум в формате «Волга-Янцзы», участниками стали более 300 представителей студенческой молодежи из вузов ПФО и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы КНР: Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань и города центрального подчинения Чунцин. Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

«Дружба и взаимное уважение молодежи — залог прочных отношений между нашими странами. Именно поэтому с 2014 года для талантливых, энергичных и целеустремленных представителей студенческой молодежи мы регулярно организуем российско-китайский молодежный форум», — сказал на церемонии открытия заместитель полпреда Олег Машковцев.

В этом году форум приурочен к 75-летней годовщине установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, поэтому программа посвящена вопросам сохранения и укрепления традиционных российских и китайских духовно-нравственных ценностей.

Перед церемонией открытия в саратовском Парке Победы состоялось возложение цветов к Вечному огню, который зажжен в память о павших в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

Форум будет проходить пять дней. В течение этого времени молодые люди будут дискутировать об инновационном развитии двух стран, участвовать в образовательных и спортивных мероприятиях, посещать популярные туристические места Саратовской области. Одним из ярких событий станет создание на набережной реки Волга российскими и китайскими художниками граффити «Волга и Янцзы — великие реки дружбы» длиной 150 метров.