Молодежь Нижнекамска заявила о необходимости нового современного центра

Нижнекамск нуждается в организации дополнительных пространств для представителей молодежи. Он отстает в развитии от других городов Татарстана по строительству социальной инфраструктуры, что вынуждает молодых людей искать новое место жительства. Об этом на отчетных депутатских сессиях сообщила директор Центра молодежных инициатив «Ковер» Алия Миннуллина.

«Сейчас, конечно, много делается для Нижнекамска, в наш город много вкладывается, ведется строительство жилья, чему я рада. Город живет! Но, несмотря на это, из Нижнекамска уезжает молодежь», - поделилась спикер.

Самый молодой депутат городского совета предложила развивать систему неформального образования: обеспечить молодежь мастерскими, большими залами, звукозаписывающими и хореографическими студиями — тем, что уже имеется в новых молодежных центрах Республики Татарстан.

«Молодежь похожа на гоночный автомобиль, а молодость - это гонка, и все прекрасно понимают, сколько нужно вкладывать в машину, чтобы она показала результат. Так же и с молодежью: если в нее вкладывать лучший «тюнинг», давать лучшую опору в виде формального образования, давать развиваться в красивых местах у лучших специалистов, то в итоге мы получаем хорошего гражданина, семьянина, работника и родителя», - сказала депутат.

Она добавила, что центр молодежных инициатив в Нижнекамске размещен на 600 квадратных метрах, в то время как в других районах Татарстана эта цифра гораздо выше. Алия Миннуллина предложила создать арт-резиденцию вместо торговых площадей, а также открыть первый инклюзивный молодежный арт-кластер в России.