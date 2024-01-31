Молодежь Нижнекамска приглашают на Сретенский бал 18 февраля

Фото: © Михаил Захаров/«Татар-информ»

В Нижнекамске 18 февраля пройдет Сретенский бал, приуроченный к международному Дню православной молодежи, которое отмечается 15 февраля. Об этом сообщает «НТР 24».

На бал приглашаются юноши и девушки в возрасте от 14 до 35 лет. Репетиции проводятся по средам и пятницам в политехническом колледже имени Королёва (пр. Химиков, 35) с 17 до 19 часов. Молодые люди разучивают движения вальса, контрданса, польки, кадрили и других танцев.

Свои вопросы можно задать по телефонам 8 (965) 623-37-18; 8 (917) 272-37-13.