Демографию спасет село: депутаты Татарстана подскажут Мишустину как увеличить рождаемость

Демографическую ситуацию в Татарстане обсудили сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике. Депутаты предложили увеличить возрастную планку для получательниц «сельских выплат», а саму меру поддержки – масштабировать по всей стране, но без ограничений по возрасту.

Демографическую ситуацию в Татарстане обсудили на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике Фото: gossov.tatarstan.ru

«По итогам переписи татарстанцев оказалось более 4 млн человек, что стало рекордом»

Директор Центра семьи и демографии Академии наук РТ Чулпан Ильдарханова представила на заседании основные демографические тренды Татарстана за 21 год – с 2000 по 2020 год. Выступление она начала с положительного факта. По итогам прошедшей в 2021 году переписи татарстанцев оказалось более 4 млн человек, что стало рекордом.

«По официальной статистике населения, Татарстан никогда не достигал 4 млн человек. Максимальный показатель был зафиксирован в 2020 году – 3,9 млн человек, и это был демографический триумф. Особенно в год празднования столетия ТАССР. Удастся ли нам сохранить это демографическое наследие?» – задалась вопросом Ильдарханова.

По ее словам, сложные демографические времена республика переживала в 2005 году, когда убыль составила свыше 14,8 тыс. человек, что сопоставимо с половиной населения типичного муниципального района в республике.

«К демографической драме мы вернулись в 2020 году с убылью населения в 12,9 тыс. человек. Центром семьи и демографии Академии наук РТ был построен прогноз численности населения Татарстана, были перспективы роста к 2033 году до 4 млн человек. С учетом численности прогноз был пересчитан», – подчеркнула Ильдарханова.

По ее словам, теоретически через 11 лет население республики могло бы вырасти на 145 тыс. человек за счет увеличения доли репродуктивного контингента. Однако при разработке прогноза был учтен лишь один сценарий, по которому предполагалось, что вероятности родить и умереть остаются постоянными, а миграция остается на том же уровне.

«Неблагоприятное демографическое будущее даже при позитивном прогнозе нас ожидало после 2033 года. Уже тогда было понятно, что численность населения вплоть до 2048 года будет сокращаться на 92 тыс. человек», – отметила спикер.

Чулпан Ильдарханова: «Повысить численность населения исключительно за счет рождаемости не удастся, так как в стране наступает возраст рождения детей поколения демографической ямы 1990-х годов» Фото: gossov.tatarstan.ru

«К 2033 году, по первому прогнозу, всем детям должно хватить мест в детсадах и школах»

Чулпан Ильдарханова сообщила, что по второму сценарию, когда численность населения не поддерживается миграцией, население республики может уменьшиться на 134 тыс. человек. Она заметила, что этот прогноз можно рассматривать как предостережение об опасных последствиях сложившейся демографической ситуации в регионе.

«Повысить численность населения исключительно за счет рождаемости не удастся, так как в стране наступает возраст рождения детей поколения демографической ямы 1990-х годов», – предупредила она.

Что же делать с этим прогнозом? «Нужно предусмотреть следующие аспекты: трансформацию инфраструктуры, связанной с местами в дошкольных образовательных учреждениях и школах, переобучение занятых в них специалистов. Иными словами, к 2033 году, по первому прогнозу, всем детям должно хватить мест в детсадах и школах, а к последующему периоду мы должны предложить рабочие места обслуживающим эти структуры специалистам», – считает Ильдарханова.

Она озвучила некоторые интересные тенденции. Оказывается, за минувший 21 год в республике произошло снижение доли детей, родившихся вне брака, на 10%. Вне брака женщины чаще всего рожают в 30-34 года. Наибольшее количество рождений таких детей отмечается у матерей в возрасте 32 лет.

Спикер проинформировала, что в республике разработан проект «Стратегии действий в интересах мужчин». С ее слов, документ имеет общероссийское значение и должен быть принят на федеральном уровне, поскольку в стране высока проблема мужской смертности.

Почему традиционный институт брака неизбежно трансформируется в современном обществе? Этому вопросу посвящен другой проект – «Социальное одиночество: моделирование новых семейных конструктов». Это статистический анализ, выполненный на долгосрочную перспективу.

По «старению материнства» наш регион находится в «красной зоне». Средний возраст матерей в регионе составляет 29 лет Фото: © «Татар-информ»

«Омолодить материнство не удалось, произошло смещение календаря рождений»

В соответствии с постановлением Кабмина РТ в Татарстане с 2018 года введены единовременные выплаты сельчанкам при рождении ребенка. Женщины, родившие первенца в возрасте до 25 лет, получают 50 тыс. рублей, а родившие третьего ребенка до 29 лет получают по 100 тыс. рублей.

«На рождаемость в возрастной группе до 19 лет принимаемые меры не оказали воздействия, число рождений здесь снизилось. В возрастной группе 20-24 года в 2018 году удалось остановить падение. В возрастной группе 25-29 лет наметилась тенденция роста. Иными словами, омолодить материнство не удалось, произошло смещение календаря рождений», – констатировала Ильдарханова.

Она отметила еще один интересный момент. Оказывается, по «старению материнства» наш регион находится в «красной зоне». Средний возраст матерей в регионе составляет 29 лет.

Докладчица отметила, что в показателях смертности «по некоторым направлениям удалось достичь прорыва». Например, смертность от случайных отравлений алкоголем в Татарстане за 21 год снизилась на 63%. В 2020 году по такой причине умерли два человека на 100 тыс. населения. Самый высокий показатель смертности в результате алкогольных отравлений был зафиксирован в 2004-2005 годах.

«Национальной идеей становится повышение статуса семьи. На семью в условиях потерь населения возлагается роль основы нации», – подчеркнула Ильдарханова.

Для стабилизации демографической ситуации эксперт рекомендовала Минздраву РТ и Минэкологии РТ провести научное межотраслевое экологическое, медицинское и социальное исследование о влиянии техногенных факторов на экологическую среду в городах и районах. А также оценить уровень воздействия его на здоровье населения в целом и детей в частности. Для этого необходимо проводить замеры загрязненности воздуха, воды, почвы по каждому муниципальному району и сопоставить данные с показателями заболеваемости.

Сария Сабурская (слева) предложила более детально проанализировать вопрос – а что же волнует сегодня молодые семьи? Фото: gossov.tatarstan.ru

«Меры соцподдержки и выплаты сегодня беспрецедентные, мы никогда не оказывали такую поддержку семьям»

Демографическая ситуация в регионе вызвала активное обсуждение у депутатов. Они интересовались, почему не рожает молодежь, что будет дальше и что делать, чтобы улучшить ситуацию. Отвечая на вопросы, Ильдарханова добавила, что процессы миграции неоднозначно влияют на показатель заключенных браков в республике. В некоторых районах благодаря мигрантам создаются новые семьи, а в других районах наблюдается обратная тенденция за счет оттока жителей.

«Государство уже дает материнский капитал и борется за рождение первого ребенка, а не за третьего, четвертого, пятого. За счет многодетных мы все равно не исправим эту ситуацию», – заметил председатель Республиканской общественной организации «Многодетные семьи РТ», член Общественной палаты РТ и экспертного совета при Комитете Госсовета РТ по социальной политике Артем Кузнецов.

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская предложила более детально проанализировать вопрос – а что же волнует сегодня молодые семьи? А молодежь по-прежнему волнуют уровень оплаты труда и жилищные проблемы.

«Если есть жилье, то приобретение ложек-поварешек тоже требует средств. Меры соцподдержки и выплаты сегодня беспрецедентные, мы никогда не оказывали такую поддержку семьям», – заметила Сабурская.

Она пояснила, что при оказании мер поддержки учитывается уровень оплаты труда и имущество молодых семей. Омбудсмен РТ предложила при наличии кредитов за жилье у молодых семей давать им дополнительные социальные выплаты. Кроме того, спикер рекомендовала создавать центры психологической поддержки для молодых людей.

В свою очередь Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец заявила, что семьи в Татарстане нужно считать многодетными не до достижения старшим ребенком 18 лет, а до достижения совершеннолетия младшим ребенком.

Алсу Набиева (слева): «Предложение направлено, чтобы опыт Татарстана был масштабирован по всей стране, но без ограничений по возрасту» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Сельские выплаты» по примеру Татарстана предложат масштабировать по России

Удачный опыт Татарстана по стимулированию рождаемости на селе благодаря единовременным выплатам для мам рекомендовано масштабировать по всей России. Проект обращения Госсовета РТ к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину о необходимости установления единовременной выплаты женщинам в сельской местности при рождении третьего ребенка представила депутат Госсовета РТ, руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт – Милосердие» Алсу Набиева.

«Предложение направлено, чтобы опыт Татарстана был масштабирован по всей стране, но без ограничений по возрасту. Данную инициативу мы обсуждали на нескольких площадках с женщинами ПФО, нас женщины всех регионов ПФО поддержали. Но самое главное, по этой мере поддержки количество выплат по Татарстану увеличилось на 27%, потому что стало увеличиваться количество рожающих женщин», – сказала она.

В Татарстане, как и по всей стране, отмечается сокращение численности сельских жителей, за последние десять лет оно составило 3,4%. Среди основных причин – снижение рождаемости, в том числе в связи с уменьшением числа женщин репродуктивного возраста.

Как уже отмечалось выше, сейчас сельчанки в возрасте до 25 лет при рождении первенца получают 50 тыс. рублей, а за третьего ребенка, рожденного матерью до достижения 29 лет, – 100 тыс. рублей. С 2018 года количество выплат при рождении первого ребенка выросло на 6%, третьего – на 27%. Всего на эти цели из бюджета Татарстана направлено 518,8 млн рублей. В результате доля рождения третьих и последующих детей за это время выросла на 3,5%.

Алсу Набиева также отметила, что для сохранения сельского уклада жизни в Татарстане необходимо увеличить возраст жительниц сел, которым положена единовременная выплата при рождении третьего ребенка, с 29 до 35 лет.

Фото на анонсе: © Султан Исхаков / «Татар-информ»