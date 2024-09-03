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Молодежь Казани возложила цветы к Вечному огню в День памяти жертв терактов
Сегодня, в российский День солидарности в борьбе с терроризмом, в казанском парке Победы студенты и активисты молодежных организаций Татарстана возложили цветы в память о жертвах терактов, случившихся в разные годы. Памятная дата приурочена ко дню освобождения заложников, захваченных террористами в Беслане в 2004 году.
«Это действительно страшные события, мы им вспоминаем каждый год. В те дни погибло очень много людей: дети, их родители, сотрудники школы, а также сотрудники правоохранительных органов. Это невероятная трагедия, ее нельзя забыть и простить. Мурашки по коже и ком в горле. Мы должны не забывать о жертвах терактов и помнить, что нужно жить в мире и согласии», — подчеркнул заместитель министра по делам молодежи РТ Денис Лулаков.
Чиновник заметил, что конфликты пытаются спровоцировать в том числе и на национальной почве. В связи с этим он привел в пример Татарстан, где в мире и согласии живут 175 национальностей, уважая и почитая традиции друг друга.
К молодым людям присоединились и участники Всероссийского семинара-совещания, направленного на выполнение комплекса мер по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде и реализацию комплексного плана противодействия идеологии терроризма в России на 2024–2028 годы, которое проходит в эти дни в Казани.
«Важно не столько знать об этих скорбных моментах истории нашего многонационального народа, сколько прочувствовать [их]. Нужно понять, что всё это переживалось с большим трудом. Правильное отношение к таким событиям позволяет грамотно разобраться не только в истории, но и в самом себе», — выразил уверенность заместитель начальника Управления общественных связей Правительства Челябинской области Андрей Резепин.
Все участники акции почтили жертв террористических актов минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.
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