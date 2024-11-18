Молодежь из РТ выиграла 6,4 млн рублей в финале конкурса «Большая перемена»

В Нижнем Новгороде состоялся V сезон всероссийского конкурса «Большая перемена», участие в котором принимали учащиеся ссузов. В финале приняли участие порядка 600 студентов. Татарстан на конкурсе представляли 13 участников, которым удалось суммарно завоевать награды общей суммой 6,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи РТ.

«В ТОП регионов по числу победителей конкурса “Большая перемена” среди студентов СПО вошли 11 регионов, среди которых и Республика Татарстан. “Большая перемена” – часть национального проекта “Образование”. Конкурс дает возможность участникам быть в центре крупных молодежных событий, форумов, съездов, реализовать образовательные, социальные и просветительские проекты и стать инициаторами масштабных акций. Молодежь Татарстана продолжает активно занимать лидирующие позиции. Поздравляю победителей, желаем им успешной самореализации, в которой мы и дальше будем поддреживать нашу молодежь», – сказал глава Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Лауреатами I степени, которые получили по 1 млн рублей, среди студентов выпускных курсов стали:

1. Виктория Александрова (Чистопольский филиал учреждения профессионального образования «Колледж Казанского инновационного университета»);

2. Малика Насибуллина (Нижнекамский политехнический колледж им. Е.Н.);

3. Дарья Наумова (Нижнекамский политехнический колледж им. Е.Н. Королёва)

4. Данила Пронин (Альметьевский политехнический техникум)

5. Лев Ткач (Альметьевский политехнический техникум)

Восемь татарстанцев стали призерами конкурса. Выпускные и младшие курсы получили по 200 тысяч рублей и по 100 тысяч рублей соответственно. Данные средства они могут потратить на собственное образование или запуск стартапа.

«В этом году в конкурсе "Большая перемена" для студентов колледжей и техникумов участвовал 1 млн человек. Каждый из сидящих в зале уже стал лучшим среди миллиона ярких ребят со всей России. Вы талантливы и молоды, а Россия сегодня – страна возможностей. Вы все молодцы и у вас всё получится. Мы в вас верим», – обратился к участникам Первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.